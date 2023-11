Perú en debate: estas son las mociones que estarán a discusión

LIMA .- Este miércoles, el Congreso peruano debatirá y someterá a votación dos mociones presentadas por legisladores de distintas bancadas que buscan la censura del ministro del Interior, Vicente Romero, debido a lo que se percibe como un fracaso en las políticas para combatir la delincuencia y el crimen. organizado.

La decisión de llevar a cabo el debate y la votación fue tomada durante una reunión de la Junta de Portavoces presidida por Alejandro Soto, el martes.

El tiempo destinado para el debate será de dos horas y se distribuirá de manera proporcional entre todas las bancadas, sin interrupciones ni minutos adicionales, según un comunicado del Congreso. Además, se permitirá que cada legislador independiente intervenga durante un minuto.

Las mociones 8911 y 8927, que han sido suscritas por congresistas de diversas bancadas, piden que se apruebe la censura de Romero para que este sea obligado a dejar su cargo en el Ejecutivo.

El reglamento del Congreso señala que la aprobación de una moción de Censura "requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros" del Parlamento peruano, que suma 130 legisladores.

Establece que, tras su aprobación, "el Consejo de Ministros o los ministros censurados deben renunciar. El Presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes".

Romero declaró este martes en la emisora RPP que las mociones de censura que se han presentado en su contra "no le han quitado el sueño", pero sí le preocupa que el Ejecutivo no tenga continuidad en la lucha contra la delincuencia.

El tema de la censura no me ha quitado el sueño, con toda honestidad, pero sí me quita el sueño la seguridad del país. Si nosotros no tenemos continuidad en políticas, en estrategias, de planes y diagnósticos estamos llenos, pero lo importante son las líneas de acción que uno debe trabajar día a día", sostuvo.