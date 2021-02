Perseverance llega a Marte | El robot explorador de la NASA aterriza exitosamente en el planeta rojo

NASA Perseverance explorará el suelo y la atmósfera del planeta rojo durante al menos un año marciano, que equivale a cerca de 687 días terrestres.

El robot explorador Perseverance de la NASA aterrizó exitosamente en Marte.

Luego de siete meses de viaje, el vehículo tocó superficie marciana a hacia las 20:55 GMT de este jueves, según informó la NASA en una transmisión en directo.

Perseverance buscará evidencias de vida pasada en Marte y recogerá muestras de rocas que serán regresadas a la Tierra en una futura misión.

También pondrá a prueba tecnologías pioneras que serán clave para una futura presencia humana en el planeta rojo.

En su aproximación a Marte, Perseverance superó los llamados "siete minutos de terror", el período de ingreso y descenso en la atmósfera marciana en que la temperatura y el riesgo son máximos.

El aterizaje fue confirmado por mensajes de radio enviados a la Tierra desde el cráter Jezero, un antiguo lago que será estudiando en los años siguientes.

Minutos después de la llegada, la ingeniera Diana Trujillo, una de las líderes de la misión, confirmó que el Perseverance "está listo para comenzar operaciones en la superficie".

"¡Llegamos!", exclamó Trujillo emocionada.

NASA Esta es una de las primeras imágenes de Marte enviadas por Perseverance.

Steve Jurczyk, director encargado de la NASA dijo que este aterrizaje exitoso facilitará las futuras misiones a Marte.

Más información en breve...

