Perro le arranca el labio a niña, su madre quita los espejos para evitar que se vea

INGLATERRA.- La madre de una niña que fue atacada por un perro y que perdió la mejilla y un labio, se vio obligada a quitar todos los espejos de su casa para que su hija no pueda verse.



Según Mirror, los hechos ocurrieron a principios del mes de septiembre, cuando Lily-Fay Parfitt, de 9 años, estaba jugando en la granja de una tía y un labrador la atacó en Pulborough, West Sussex.



El perro se acercó directamente a ella. Escuché un grito penetrante en la oreja que le agarraba el labio superior y le arrancaba la mejilla, dejando heridas catastróficas”, dijo Kelly Parfitt, madre de la menor.



"Mi madre se acercó a ella antes que yo porque tenía a su hermanito en brazos, me dijo 'no te acerques' y me aleje”.



"Las heridas en la cara de Lily son algo que nunca quiero volver a ver. Su mandíbula superior, sus dientes superiores, su lengua y su mandíbula inferior habían quedado deshechas".

Detalló que el perro le había quitado tanta piel que había perdido el 25% de su labio superior y a consecuencia se había quedado sin escuchar por su oreja derecha.



"Lily está cambiando la vida, no puede sonreír porque perdió los labios", expresó la madre de Lily.



"Lo que puedo ver de su labio en este momento es que está realmente irregular, como una pieza de rompecabezas.



"Hemos quitado todos los espejos y cubierto el que está en el baño para que no pueda ver su reflejo.



"Creo que se va a sorprender porque le gustan mucho las fotos y los selfies".



La mujer advirtió a las personas que todas las razas de perros son peligrosas y pedía tener a los niños alejadas de las mismas.



"Siento que estoy aturdido, es como si estuviera en un sueño. Creo que me despertaré y será una pesadilla, pero claramente no va a suceder. Todavía está tan crudo. Lily ha estado muy valiente.

Los cirujanos estaban preocupados de que coserla con demasiada fuerza podría dejarle la boca caída.



Ante el hecho, el perro fue dormido por las autoridades y los dueños cooperan con las autoridades para esclarecer los hechos.