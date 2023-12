Perra rastreadora ayuda a redescubrir un raro topo que se creía extinto

PORT NOLLOTH, Sudáfrica.- Científicos sudafricanos han redescubierto 11 topos dorados de De Winton, que no se habían visto desde 1936.

Estas diminutas criaturas ciegas, con una audición hiperdesarrollada, tienen un pelaje iridiscente (es decir, que refleja los colores del iris) y viven en gran parte bajo tierra . Parecen "nadar" a través de la arena, encontrando su camino mediante el sonido y la vibración. Eso les ayuda a evitar ser vistos desde la superficie y explica la razón por la cual se temía que estuvieran extintos, según explica información publicada por NPR Network.

Ese equipo incluía investigadores de EWT y la Universidad de Pretoria, quienes utilizaron una border collie entrenada para olfatear rastros de los De Winton en el último lugar donde fueron vistos: Port Nolloth Beach.

La perra, llamada “Jessie”, pudo olfatear a los topos y sus túneles. Sin embargo, los investigadores no podían estar seguros de que el ayudante de cuatro patas estuviera realmente siguiendo el rastro de la especie que estaban buscando: hay 21 especies de topos dorados.

Los investigadores lo redujeron utilizando una técnica llamada análisis de ADN ambiental (eDNA), en la que los científicos tamizan el suelo para analizar la piel, el cabello y las excreciones corporales que quedan en las muestras.

¡Y tenían razón! Encontraron evidencia de otra especie rara y en peligro de extinción llamada topo dorado de Van Zyl, así como el topo dorado del Cabo más común y el topo dorado de Grant.

Aunque mucha gente dudaba de que el topo dorado de De Winton todavía estuviera ahí fuera, yo tenía buena fe en que la especie aún no se había extinguido", dijo en un comunicado de prensa Cobus Theron, director de conservación de EWT y miembro del equipo de búsqueda. "Estaba convencido de que bastaría con el método de detección correcto, el momento adecuado y un equipo apasionado por encontrarlo. Ahora no sólo hemos resuelto el enigma, sino que hemos aprovechado esta frontera del eDNA donde existe una enorme cantidad de oportunidades no sólo para los topos, sino también para otras especies perdidas o en peligro".