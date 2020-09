Perpetua para el autor del atentado con 39 muertos en Estambul en 2016

ESTAMBUL.- Un tribunal turco ha condenado este lunes a 40 cadenas perpetuas a Abdulkadir Masharipov, autor del atentado yihadista en el que murieron 39 personas en una discoteca de Estambul el 31 de diciembre de 2016.



Masharipov, de nacionalidad uzbeca, estaba acusado de haber ametrallado con un arma automática a la clientela del club Reina, en la orilla del Bósforo, informa la agencia turca Anadolu.



Aunque Masharipov primero asumió la autoría de los hechos y admitió haber seguido órdenes del grupo yihadista Estado Islámico, (EI), revocó esta confesión ya el año pasado durante el juicio y reiteró su inocencia hoy.



Ya he dicho en este tribunal que no reconozco estos crímenes, y lo repito. Hemos pedido un informe forense sobre las imágenes de cámaras de seguridad y las huellas dactilares, que son importantes indicios, pero no se ha aceptado. Se ha hablado de mi confesión ante la Policía. Esta confesión la hice bajo presión y tortura. Hay imágenes, pueden pedirlas. Pido mi absolución", dijo Masharipov hoy.