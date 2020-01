Permanecerán en secreto documentos relacionados con caso Esptein: Juez

NUEVA YORK.- Numerosos documentos de un caso paralelo al del difunto Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, y que podrían implicar a otras personalidades con las que el magnate mantuvo contactos, seguirán permaneciendo en secreto, según decidió este lunes una jueza de un tribunal de Nueva York.

Se trata de los documentos de un caso civil de una supuesta víctima del financiero, Virginia Giuffre, que demandó en 2015 a Ghislaine Maxwell, una mujer de la alta sociedad británica y socia cercana de Epstein, por difamarla.

El pasado 9 de agosto, fueron desclasificados miles de documentos de este proceso, en los que se destapó que supuestamente una de las personas con las que Giuffre pudo tener contacto fue el príncipe Andrés de Inglaterra.

Como consecuencia de las presiones derivadas de dicha información, el duque de York anunció en noviembre que se retiraba de la vida pública y mostró su disposición a responder ante las autoridades en relación con el caso del financiero, si así era requerido.

Giuffre y el periódico The Herald habían solicitado la desclasificación de más documentos, lo que la jueza Loretta Preska, del Tribunal Federal del distrito sur de Nueva York, ha rechazado.

En un escrito de once páginas al que tuvo acceso Efe, Preska confirmó este lunes una decisión anterior en este sentido tomada el pasado 16 de diciembre y que determina que estos nuevos papeles no pueden ser hechos públicos debido a que no se consideran "propiamente documentos judiciales".

Dicho caso se cerró en 2017, pero la demandada apeló la decisión, lo que retrasó el proceso hasta que un juez desestimó su solicitud en agosto del año pasado.

Aunque el caso penal contra Epstein se cerró tras su suicidio en prisión, el pasado 10 de agosto, continúa abierta una investigación civil para exigir el pago de compensaciones económicas y el FBI investiga si existió una red de captación y tráfico sexual de menores en torno al millonario y sus amistades.