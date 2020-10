Pequeño de 5 años sobrevive a ataque de perros y ahora soporta "bullying"

CAROLINA DEL NORTE, Estados Unidos.- Aunque solo ha estado en este mundo durante cinco cortos años, el pequeño Ryder Wells ha pasado por más horror y dolor de lo que la mayoría de nosotros jamás sabrá en nuestra vida.

Esto porque el pequeño de Carolina del Norte pudo desafiar todas las probabilidades y sobrevivir a un brutal ataque de dos rottweilers de 45 kilogramos mientras visitaba a su familia el Día de Acción de Gracias en 2015. Tenía menos de dos años cuando los perros lo atacaron.

Como resultado, sus dientes resultaron aplastados, un brazo roto y sufrió una perforación en el pulmón. Su familia sintió que él simplemente no sobreviviría a sus horribles heridas, pero el pequeño Ryder demostró ser un luchador al superar esa experiencia, así como las 50 cirugías que siguieron.

Lamentablemente, como todos sabemos, las personas pueden ser muy críticas, por lo que cuando algunas personas miran a Ryder, no piensan en lo fuerte que debe ser para haber sobrevivido a lo que sea que haya pasado. En cambio, se enfocan solo en su apariencia. Y debido a esto, ha tenido que soportar comentarios crueles tanto de adultos como de niños. Según su asistente de enseñanza, cuando Ryder comenzó la escuela, incluso muchos adultos lo miraban a la cara.

"Cuando vamos al parque, hay un niño que le señala y le grita 'monstruo' antes de huir". dijo la mamá Brittany, según el periódico The Mirror.

"El otro día fuera de compras, alguien le gritó 'ew'. Es difícil, y como padre, me rompe el corazón que después de todo lo que ha pasado, la gente no siempre sea amable por algo que no puede evitar.

"Pero es un luchador; no deja que nada lo detenga".

El hecho de que Ryder sobreviviera se considera un milagro, ya que incluso sus médicos no esperaban que el niño lo lograra.

Pero ahora, su madre de 31 años está aterrorizada ante la perspectiva de que su hijo vaya a la escuela.

"Lleva gafas y una gorra, ya veces baja la cabeza para esconder su rostro. Pero yo solo le digo todos los días que es hermoso, diferente es hermoso y que está bien ser diferente".

"Lo tranquilizo todo lo que puedo, pero me aterroriza cuando vaya a la escuela. Siempre habrá un par de niños que no sean amables".

Así que hoy, está creando conciencia sobre el impacto del acoso y cómo puede ser particularmente doloroso para las personas con desfiguraciones faciales. Su madre espera que la historia de Ryder haga que algunas personas se lo piensen dos veces sobre cómo eligen tratar a los demás solo por su apariencia. Para conocer el viaje de Ryder, también puede ver el video a continuación.