“Pensé que nos mataba a todos”: Apuñalan a dogo argentino

ESPAÑA.- Un feroz perro de la raza dogo argentino se abalanzó sobre una mujer y cuando salieron a defenderla otros tres miembros de su familia también fueron atacados. Para salvarse de heridas más graves o de morir por los efectos de sus dentelladas, tuvieron que sacrificarlo propinándole puñaladas y garrotazos.

Los ataques del animal ocurrieron en el área común de tres viviendas ubicadas en la calle Martín Ferreyra de la localidad de Malagueño, en el departamento Santa María, provincia de Córdoba, el 30 de julio, según el medio La Voz.

“Pensé que nos mataba a todos” dijeron los miembros de la familia, traumatizados por la violencia ejercida por el perro y el inevitable desenlace.



“Nadie le hizo nada, como yo ando con un bastón porque no tengo estabilidad, se habrá pensado que le iba a pegar”. “Si me voltea a mí, me mata”, dijo la madre de familia a la que hirió inicialmente, según RadioMitre, emisora citada por La Gran Época.