Pelosi rompe discurso de Trump ante el Congreso

WASHINGTON.- Ante el Congreso y la nación fuertemente divididos por la destitución, el presidente Donald Trump usó su discurso del Estado de la Unión el martes para exaltar un "Gran regreso estadounidense" en su reloj, solo tres años después de asumir el cargo denunciando una tierra de "Carnicería estadounidense" bajo su predecesor.

La discordia partidista era evidente para todos como el primer presidente en hacer campaña por la reelección mientras enfrentaba la acusación enérgicamente y defendió su caso por otro término: los legisladores republicanos corearon "Cuatro años más". La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompió su copia del discurso de Trump mientras él terminó su dirección.

"Los enemigos de Estados Unidos están huyendo, las fortunas de Estados Unidos están en aumento y el futuro de Estados Unidos está brillando", declaró Trump. “En solo tres cortos años, hemos destrozado la mentalidad del declive estadounidense y hemos rechazado la reducción del destino de Estados Unidos. ¡Estamos avanzando a un ritmo inimaginable hace poco tiempo, y nunca volveremos! ”.

Ofreciendo el éxito económico de la nación como la razón principal para un segundo mandato, el discurso de Trump se parecía a una versión de menor volumen de sus manifestaciones de campaña, ofreciendo algo para cada sección de su base política.

Pero mientras tuitea diariamente atacando su juicio político, Trump nunca mencionó la "palabra i" en su discurso de 78 minutos. Habló desde la Cámara de Representantes, en el lado opuesto del Capitolio desde donde se esperaba que el Senado un día después lo absolviera en gran medida siguiendo las líneas del partido.

Pelosi, una espina frecuente en el lado de Trump, creó una imagen viral con su aplauso aparentemente sarcástico del presidente hace un año. Esta vez, ella fue aún más explícita con su reprimenda muy pública.

Trump no apareció más cordial. Cuando subió a la tribuna de la casa, no tomó su mano extendida, aunque no estaba claro si había visto su gesto. Más tarde, como los republicanos a menudo aplaudían, ella permaneció en su asiento, a veces sacudiendo la cabeza ante sus comentarios.

Trump, la ex estrella de reality TV, le dio un toque de espectáculo al evento: hizo que su esposa Melania presentara la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de la nación, al presentador de radio conservador divisivo Rush Limbaugh, quien recientemente anunció que había avanzado el cáncer de pulmón.

Sorprendió a un joven estudiante en la galería con una beca. Y orquestó la sorpresiva reunión llorosa de un soldado del extranjero con su familia en el balcón.

Incluso para un ciclo de noticias de la era Trump que parece estar permanentemente establecido en hipervelocidad, el ritmo vertiginoso de los eventos que dominaron la primera semana de febrero ofreció un telón de fondo singular para el discurso del presidente.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que ha presidido en el Senado solo el tercer juicio de juicio político en la historia de la nación, estuvo presente nuevamente el martes por la noche, esta vez en su asiento más habitual en la audiencia. Trump se presentó ante los mismos legisladores que votaron para destituirlo de su cargo, y aquellos que se espera que lo absuelvan cuando finalice el juicio en el Senado.

Los principales demócratas del Senado que esperaban derrocarlo en noviembre estaban haciendo campaña en New Hampshire.

Antes de su discurso, Trump tuiteó que el caos en los combates iniciales de Iowa del lunes mostró que los demócratas eran incompetentes y no se debe confiar en que dirija el gobierno.

Entre los invitados de Trump en la cámara: el líder opositor venezolano Juan Guaidó, que ha estado tratando de ganar tiempo con Trump, su aliado internacional más importante.

El presidente le ofreció a Guaidó exactamente el tipo de respaldo que estaba buscando mientras lucha por expulsar al presidente Nicolás Maduro del poder. Trump llamó a Guaidó "el verdadero y legítimo presidente de Venezuela".

El socialismo destruye las naciones", declaró Trump.

El presidente entró en la noche en racha, con su absolución de juicio político inminente, sus números de aprobación de trabajo subiendo y Wall Street parecía fuerte. El martes por la noche dio un tono bastante optimista, aunque incluso en momentos pasados cuando Trump ha dado un tono de bipartidismo y cooperación, ha regresado constantemente a la retórica más dura en cuestión de días.

En la comparación histórica más cercana, Bill Clinton no mencionó su reciente juicio político cuando entregó su Estado de la Unión en 1999. En su discurso hace un año, Trump permaneció en el mensaje, sin mencionar cómo Pelosi lo había desinvitado originalmente. el discurso durante el cierre gubernamental más largo en la historia de la nación.

Trump dedicó gran parte del discurso a destacar la fortaleza de la economía, incluido el bajo desempleo, destacando cómo ha ayudado a los trabajadores manuales y a la clase media, aunque el período de crecimiento comenzó bajo su predecesor, Barack Obama. Y lo que Trump llama un auge sin precedentes es, según muchas medidas, no tan diferente de la sólida economía que heredó del presidente Barack Obama. El crecimiento económico fue del 2.3% en 2019, igualando el ritmo promedio desde que la Gran Recesión terminó hace una década en el primer año de la presidencia de ocho años de Obama.

Trump hizo hincapié en los nuevos acuerdos comerciales que ha negociado, incluido su acuerdo de fase uno con China y el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá que firmó el mes pasado.

Si bien la Casa Blanca dijo que el presidente tendría un mensaje de unidad, también pasó tiempo en temas que crearon una gran división y resonaron en su base política. Atacó las propuestas de atención médica de los demócratas por ser demasiado intrusivas y nuevamente destacó su problema característico, la inmigración, que anunciaba las millas de muro fronterizo que se habían construido.

También dedicó una sección a los "valores estadounidenses", discutiendo los esfuerzos para proteger las "libertades religiosas" y limitar el acceso al aborto mientras continúa cortejando a los votantes cristianos evangélicos y conservadores que forman una parte crucial de su base.

Los demócratas estaban proporcionando una gran cantidad de contraprogramaciones, centrándose en la atención médica, la cuestión clave para su toma de posesión de la Cámara el año pasado. Trump, por su parte, prometió no permitir una "toma del control socialista de nuestro sistema de atención de la salud" un golpe a la propuesta de Medicare para Todos respaldada por algunos de sus opositores demócratas.

Muchas mujeres demócratas vestían de blanco como tributo a las sufragistas, mientras que una cantidad en el partido vestía alfileres de solapa con rayas rojas, blancas y azules para resaltar el cambio climático, diciendo que Trump ha retirado las salvaguardas ambientales y ha dado rienda suelta a los contaminadores.

Varios legisladores demócratas, incluida la representante de California Maxine Waters y la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, anunciaron antes del discurso que lo omitirían, y la estudiante de primer año de alto perfil de Nueva York tuiteó que ella "no usaría mi presencia". en una ceremonia estatal para normalizar la conducta ilegal de Trump y la subversión de la Constitución ".

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, pronunció la respuesta oficial de su partido y estableció un contraste entre las acciones tomadas por los demócratas y la retórica del presidente.

"No importa lo que diga el presidente sobre el mercado de valores", dijo Whitmer. "Lo que importa es que millones de personas luchan por sobrevivir o no tienen suficiente dinero al final del mes después de pagar el transporte, los préstamos estudiantiles o los medicamentos recetados".