Pelosi llama a Trump "obeso mórbido"; no es buena idea que tome hidroxicloroquina

WASHINGTON D.C.- Este lunes Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, indicó que Donald Trump no debería usar el medicamento hidroxicloquina, teniendo en cuenta su peso.

Esto después de que el mandatario republicano, de 73 años, declaró que desde hace diez días toma el fármaco profiláctico contra la malaria, para prevenir contagiarse de Covid-19.

En entrevista con el periodista Anderson Cooper, de la cadena CNN, la congresista enfatizó:

Él es nuestro presidente y preferiría que no tome algo que no haya sido aprobado por los científicos, especialmente en su grupo de edad y su, digamos, grupo de peso... Creo que no es una buena idea".