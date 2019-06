Pastor que apoyó criminalizar abortos, es acusado de abuso sexual

HOUSTON.-Un ex pastor bautista que apoyó la legislación en Texas de criminalizar los abortos ha sido arrestado por cargos de abuso sexual infantil, señalado de abusar repetidamente de un pariente adolescente por dos años.

De acuerdo con Thomas Gilliland, un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, acusan a Stephen Bratton de someter al familiar a un contacto físico inapropiado que se extendió a "relaciones sexuales varias veces al día o varias veces a la semana", de 2013 a 2015.

Los registros de la corte muestran que Bratton, de 43 años, registró una fianza de 50 mil dólares el sábado, informó el Houston Chronicle.

Bratton le contó a su esposa sobre el abuso en mayo y admitió a sus co-pastores en la Iglesia Bautista Grace Family ese mismo día que había "pecado de manera grave", según documentos judiciales.

No está claro si Bratton tiene un abogado que pueda comentar en su nombre. The Associated Press no pudo localizarlo en un número de teléfono este domingo.

Los líderes de la iglesia bautista la semana pasada describieron un plan para abordar el abuso sexual en la denominación protestante más grande de los Estados Unidos. Aaron Wright, otro pastor de la Iglesia Bautista Grace Family, dijo al periódico que Bratton ha sido excomulgado.

"La vida de esta persona está en tal contradicción con la fe que no vemos evidencia de que sean cristianos", dijo Wright.

Bratton, quien es padre de siete hijos, apoyó un proyecto de ley de Texas que habría abolido los abortos y acusado de homicidio a mujeres si se sometieran al procedimiento. Ese nivel de ofensa puede ser castigado con la pena de muerte bajo la ley de Texas.

Bratton testificó públicamente en apoyo del proyecto de ley en abril. La medida nunca obtuvo un voto.