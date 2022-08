KANSAS, Missouri.- En la ciudad de Kansas, Missouri, el pastor Carlton Funderburke regañó a su congregación por no haberlo honrado y darle regalos lujosos de marcas caras.

Fue durante el sermón del pasado 7 de agosto y que se compartió en la red social de TikTok por el Kansas City Defender, cuando el pastor de la parroquia The Church at The Well reprendió a los “hijas e hijas baratos” por no haberle dado obsequios caros, de acuerdo con Univisión.

¿No creen que valgo el dinero que gastan en MacDonald’s, en Red Lobster? No valgo la pena un St. John Knit. No, ustedes no pueden pagarlo. ¿No valgo para todos ustedes Louis Vuitton? ¿No valgo Prada? ¿No valgo Gucci?", dijo de manera irónica y apasionada frente a los fieles.

Y agregó: “Así es como sé que todavía eres pobre, arruinado, arruinado y disgustado, por la forma en que me has estado honrando”.

Te puede interesar: La Luz del Mundo: Trasladan a Naasón Joaquín García a una cárcel de California

No era la primera vez que pedía regalos de lujo

Durante su intervención, Funderburke recordó a los feligreses que anteriormente ya les había pedido regalos y les había dicho dónde podían comprarlos.

“Puedes comprar un reloj Movado en Sam’s. Y todos saben que pedí uno el año pasado. Aquí está todo el camino en agosto, todavía no lo tengo. Ustedes no han dicho nada. Déjame derribar la puerta y hablar con mis hijos e hijas tacaños”, dijo.

No obstante, el pasado martes 16 de agosto, Funderburke apareció en un video disculpándose con su congregación por lo dicho una semana antes y aseguró que “el video no refleja mi corazón ni mis sentimientos hacia el pueblo de Dios”.

Pastor de Missouri llama “tacaños” a los fieles por no hacerle regalos lujosos. Foto: Pixabay (Ilustrativa)

“El celo de cualquier presentación debe estar templado con amor y respeto. Y eso no se mostró”, expuso.

A su vez, Funderburke indicó que el video fue sacado de contexto y que se ha disculpado con su congregación y su iglesia, además de que no los estaba regañando por avaricia o deseo de su parte, sino para que supieran cuál era el camino de la rectitud, “Lo digo porque quiero que entiendan exactamente lo que Dios está diciendo”, finalizó.

Te puede interesar: Trabajador de restaurante en Arizona es acusado de asesinar a cliente de un puñetazo