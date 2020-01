'Parezco fuerte y valiente pero por dentro me estoy desmoronando', niña confronta a su violador

AUSTRALIA.- Un hombre que secuestró y violó a una menor durante 5 horas fue condenado a 17 años de cárcel, además fue enfrentado por la víctima.



De acuerdo a Daily Mail, los hechos ocurrieron en junio del 2018, cuando Brett David Hill, de 49 años, se topó con una niña que estaba caminando rumbo a su escuela en Newcastle.



Hill amenazó a la menor con un cuchillo y la atacó sexualmente en diferentes lugares antes de liberarla en la estación de tren de Kotara.

Cuando terminó de atacar a la niña, le puso una bolsa de plástico sobre la cabeza, la dejó caer en la estación de tren y le dijo que caminara hasta su casa.



Afortunadamente, la niña pudo informar a la policía la descripción detallada de su atacante, lo que ayudó a su arresto en Hamilton cuatro días después.



El hombre fue encarcelado con una pena máxima de 23 años y seis meses en diciembre, con un período de 17 años sin libertad condicional.



Brett dijo a las autoridades que antes de cometer el abuso había estado fumando mariguana y viendo pornografía infantil.



Cuando se le preguntó por qué había violado a la niña contestó: "Esa es la gran pregunta para mí, es por qué hice tal cosa", le dijo a un psiquiatra.



Añadió que se había separado de su esposa y de sus hijos un año antes y que estaba viviendo en un albergue de mochileros en Hamilton.



Por otro lado, la valentía de la niña fue alagada por los investigadores, quien en la corte explicó como el hombre arruinó su infancia; tiene pensamientos suicidas y miedo a los extraños.



"Es importante que escuches lo que tengo que decirte", comenzó la niña mientras se enfrentaba al prisionero. "He estado esperando este día para contarte cómo me siento y cómo has afectado mi vida".



Hoy, mañana y años después, tendré cicatrices y nunca me curaré. Puedo parecer fuerte y valiente por fuera pero por dentro me estoy desmoronando.



"Siento que estoy en una montaña rusa, subiendo y volviendo a caer".



La menor añadió que era una persona feliz que amaba la vida y no le tenía miedo a nada antes de que la violara.



"Antes de que todo esto sucediera, estaba despreocupada, feliz, emocionada", le dijo la niña a su atacante. 'Solía pensar que era bonita y ser una persona segura. No tenía miedo de nada.



'Mi vida era muy feliz en aquel entonces. Solía caminar por la ciudad con una gran sonrisa. Amaba mi vida y mi mundo estaba a salvo. No tenía nada de qué preocuparme.



Destacó que ahora tenía tanto miedo que incluso tenía miedo de pasear a su perro.



Sufre constantes retrospectivas: revive el día en que estaba congelada, entumecida e indefensa y quería morir.



"Ese día comenzó conmigo yendo a la escuela como lo hacía cada dos días", le dijo a su violador.

'Estaba emocionada de ver a mis amigos. Me secuestraste y me violaste. Mi vida como la conocí ha cambiado para siempre.



'Todas las noches me quedo despierto y miro alrededor de mi habitación. No puedo dormir y mi cuerpo estará temblando.



'Veo tu rostro en todas partes en lugares que deberían ser seguros, como cuando practico deporte, en clase, en casa. Me siento tan angustiado y molesto. Siento que mi vida está amenazada una y otra vez.



'He tenido pensamientos suicidas porque quiero que el dolor cese y controle mis pensamientos y mis sentimientos. Me ocuparé de esto por el resto de mi vida.



La niña dijo que cuando creciera, habría un momento en que podría tener un novio, pero que lucharía por confiar en alguien. Para hacer frente a los horribles crímenes cometidos contra ella, se acurrucó y habló con su perro.



"He recorrido un largo camino desde que esto sucedió por primera vez y he logrado y sobrevivido mucho", dijo a Hill.



'Pero, a menudo me siento como una niña dañada. He notado que cada vez es más difícil a medida que envejezco porque entiendo más. Me violaste en ese largo día, pero ha impactado el resto de mi vida.



Me quitaste mi seguridad y mi vida tal como la conocía. Pero sobreviví y te hago responsable.

Tendrás que vivir con lo que me hiciste. Nunca puedo perdonarte.



Finalmente, Hill se declaró culpable de siete cargos de agresión sexual agravada de un niño menor de 16 años, un cargo de secuestro agravado y posesión de material de abuso infantil.



Con información de Daily Mail