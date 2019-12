Pareja regresa a mellizos adoptados luego de que ella quedara embarazada

LONDRES.-Ali y Michael Sanders, quienes contrajeron matrimonio en 2012, no pudieron tener hijos en un principio, por lo que adoptaron a unos mellizos.

El esposo estaba entusiasmado y amaba a los niños, pero ella no pudo tener la misma conexión con los bebés y experimentaba un rechazo hacia ellos.

“Sentí que estaba jugando, eso no era real. Lo peor fue que mi esposo fue quien inmediatamente se unió a los bebés”, expresó la mujer al Daily Mail.

A pesar de sus sentimientos quiso seguir adelante con lo bebés.

Pero no podía explicarse por qué no conseguía sentir amor por los niños y reveló que mientras ellos dormían “rezaba para que no se despertaran porque debería fingir que era madre otra vez”.

Tiempo después ella quedó embrazada, y la mujer no lo pensó dos veces antes de llamar al centro de adopción para notificar lo que ocurría en su familia e informar que detendría el proceso de adopción y devolvería a los pequeños.

Ali declaró que cuando llegó el momento de entregar a los mellizos no pudo evitar sentir que “algo se rompía” dentro de ella, aunque nunca pudo desarrollar el instinto maternal con ellos.

En el 2015 dio a luz, y con el tiempo explicó sobre su experiencia con la adopción.

“Creo que fue algo físico. La forma en que no podía conectarme con los gemelos estaba completamente fuera de lugar”.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF), la adopción es una medida de protección que se realiza cuando se han agotado todas las posibilidades de que un menor pueda permanecer o reintegrarse con sus padres o familia biológica, es entonces cuando se busca un lugar sustituto, temporal o permanente, en donde reciba todo lo necesario para su desarrollo.