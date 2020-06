Pareja armada amenaza a protestantes en St. Louis, EU

SAN LUIS, Missouri.- Una pareja de blancos apuntó con las armas a los manifestantes en St. Louis mientras un grupo marchaba hacia la casa del alcalde para exigir su renuncia después de que ella leyó los nombres y direcciones de varios residentes que apoyaron el desembolso del departamento de policía durante una sesión informativa en línea.

Un video en las redes sociales mostró a la pareja armada parada afuera de su gran casa el domingo por la noche en el exclusivo barrio de Central West End de la ciudad de Missouri.

En el video, la pareja no identificada gritó a los manifestantes, mientras que la gente en la marcha hizo avanzar a la multitud e instó a los participantes a ignorarlos. La gente en la multitud incluía manifestantes en blanco y negro.

No estaba claro de inmediato si la policía de St. Louis estaba al tanto del incidente. Un correo electrónico y una llamada telefónica de The Associated Press a la policía no fueron respondidos de inmediato.

El grupo de al menos 500 personas se dirigía hacia la casa de la alcaldesa Lyda Krewson, cantando: "Renuncia a Lyda, lleva a la policía contigo", informaron los medios de comunicación.

Las demandas de renuncia se producen después de una sesión informativa en Facebook Live el viernes en la que Krewson leyó los nombres y direcciones de varios residentes que escribieron cartas al alcalde sugiriendo que destituyera al departamento de policía.

El video fue eliminado de Facebook y Krewson se disculpó el viernes, afirmando que ella no "tenía la intención de causar angustia".

Fuerte reacción

Los nombres y las letras se consideran registros públicos, pero las acciones de Krewson recibieron una fuerte reacción.

Los manifestantes en todo el país han estado presionando para "destituir a la policía" tras la muerte de George Floyd y otras personas negras asesinadas por la policía. Floyd, que estaba esposado, murió el 25 de mayo después de que un oficial de policía blanco de Minneapolis presionó su rodilla en el cuello de Floyd durante casi ocho minutos.

Krewson, una concejala blanca desde hace mucho tiempo, fue elegida como la primera alcaldesa de San Luis en abril de 2017 al comprometerse a trabajar para reducir la delincuencia y mejorar los barrios empobrecidos. Ella y sus dos hijos pequeños estaban en el automóvil frente a su casa en 1995 cuando su esposo, Jeff, fue asesinado durante un intento de robo de automóviles al azar.

Los homicidios han aumentado en los últimos años en St. Louis, que anualmente se encuentra entre las ciudades más violentas de la nación según las estadísticas del FBI.

Una petición en línea que pedía la renuncia de Krewson tenía más de 43,000 firmas hasta el lunes temprano.

"Como líder, no se hacen cosas así ... es correcto que la visitemos en su casa", dijo el representante estatal Rasheen Aldridge, D-St. Louis, hablando por un megáfono en la protesta del domingo.