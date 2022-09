Parece poco probable que Irán y EU lleguen a un nuevo acuerdo nuclear, dejando a todos más inseguros

WASHINGTON.-Es poco probable que el enfrentamiento de Irán con Estados Unidos por su potencial programa de armas nucleares se alivie pronto.

Estados Unidos e Irán iniciaron conversaciones en 2021 para renovar un acuerdo político ahora desaparecido que frenaría el programa nuclear de Irán.

Pero la ventana para que Irán y los EU se reincorporen y vuelvan a cumplir con el acuerdo nuclear caducado de 2015, llamado Plan de Acción Integral Conjunto, se está cerrando rápidamente. China, Francia, Alemania, Rusia, el Reino Unido y EU acordaron el plan con Irán en 2015. EU se retiró del acuerdo en 2018, descarrilándolo efectivamente.

Pero los funcionarios estadounidenses le dijeron al primer ministro de Israel, Yair Lapid, el 7 de septiembre de 2022 que, a pesar de las conversaciones en curso en Viena, era poco probable que el grupo de países firmara un acuerdo en el corto plazo.

El jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, enfatizó previamente el 5 de septiembre de 2022 que los esfuerzos para llegar a un nuevo acuerdo están “en peligro” debido a las recientes divergencias entre las posiciones de Estados Unidos e Irán.

"He trabajado e investigado la no proliferación nuclear y la seguridad nacional de los Estados Unidos durante dos décadas. Cuando la diplomacia no logra prevenir la proliferación nuclear, particularmente por parte de un estado como Irán que se involucra en actos maliciosos en toda la región, todos en el mundo están menos seguros", dice Nina Srinivasan Rathbun, profesora de relaciones internacionales en la USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences.

Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo – temporalmente

Estados Unidos y sus aliados han estado preocupados por la posible búsqueda de armas nucleares por parte de Irán desde que la inteligencia descubrió su programa nuclear encubierto, suspendido desde 2003. La posesión de armas nucleares por parte de Irán socavaría la seguridad de Estados Unidos y sus aliados y desestabilizaría el Medio Oriente, lo que probablemente alentaría s más países para tratar de desarrollar las armas ellos mismos.

Después de décadas de desacuerdo, EU e Irán firmaron un acuerdo en 2015 que detuvo el desarrollo de tecnología nuclear y el almacenamiento de material nuclear por parte de Irán a cambio de levantar múltiples sanciones económicas internacionales impuestas a Irán.

Esto fue significativo porque alargó la cantidad de tiempo que le tomaría a Irán almacenar el material nuclear para construir una bomba nuclear a más de un año. Detuvo el desarrollo de Irán de capacidades de enriquecimiento más avanzadas.

También le dio a la Agencia Internacional de Energía Atómica, una organización de vigilancia nuclear que forma parte de las Naciones Unidas, más supervisión sobre la actividad nuclear iraní, permitiendo que los inspectores de la ONU observen regularmente todos los sitios nucleares de Irán.

Pero el acuerdo fracasó en 2018 cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo bajo el expresidente Donald Trump y volvió a imponer cientos de sanciones económicas a Irán.

Irán esperó hasta 2019 antes de romper oficialmente el acuerdo de 2015 al enriquecer uranio por encima de los niveles de pureza permitidos del 3.67% establecidos por el acuerdo. Esto por sí solo no descartaba sustancialmente regresar eventualmente al acuerdo de 2015.

Sin embargo, desde entonces, Irán ha desarrollado su tecnología nuclear, pero no ha desarrollado bombas nucleares reales.

Volviendo al acuerdo de 2015

Si Irán se reincorporara a un acuerdo nuclear con EU, tendría que exportar sus reservas de uranio enriquecido, permitir que los organismos de control nuclear de la ONU supervisen todas sus instalaciones nucleares y detengan la investigación de armas nucleares.

Es extremadamente difícil volver a un acuerdo diplomático en el que una parte tiene que hacer concesiones adicionales y volver al statu quo anterior.

"Cuando trabajé en diplomacia nuclear multilateral para el Departamento de Estado de EU, vimos fracasar las conversaciones sobre el programa de armas nucleares de Corea del Norte en 2009, después de seis años de progreso intermitente", señala la experta.

Desafortunadamente, Irán parece estar en un camino similar.

En abril de 2021, se produjo una explosión que provocó un apagón en las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Natanz en Irán. Luego, Irán comenzó a enriquecer uranio a su nivel más alto de pureza jamás documentado, por encima del 60%, un nivel que está muy cerca de lo que se requiere para obtener uranio apto para armas.

La decisión de Irán en los últimos años de reducir el acceso al equipo de monitoreo de la Agencia Internacional de Energía Atómica y de comenzar la investigación de metales de uranio, necesarios para la fabricación de armas, también lo alejó aún más de la posibilidad de volver al acuerdo de 2015.

Irán hoy

Irán actualmente tiene la capacidad técnica para producir una bomba nuclear en unas pocas semanas, aunque no tiene el conocimiento de armamento necesario para construirla. Se necesita un tipo diferente de tecnología para diseñar y fabricar una bomba, lo que le puede llevar a Irán alrededor de dos años en desarrollarse.

La capacidad técnica de Irán para desarrollar un arma nuclear reduce el valor para el gobierno de EU de volver al acuerdo de 2015, ya que el conocimiento de Irán no se puede volver a poner en la caja de Pandora.

Sin embargo, un regreso al acuerdo podría ayudar a Estados Unidos e Irán a alejarse del borde, generar confianza y tal vez desarrollar mejores relaciones políticas. Ambas partes se beneficiarían de esta estabilización: Irán al reintegrarse económicamente al sistema internacional, y EU a partir de un alargamiento verificable del tiempo que le tomaría a Irán salir.

Nada de esto está garantizado.

Si bien ambas partes expresaron su apoyo para volver al acuerdo de 2015 a principios de 2021, y continúan haciéndolo, sigue habiendo una serie de puntos conflictivos que impiden el progreso.

Las prioridades para Irán incluyen que Estados Unidos elimine al grupo paramilitar iraní Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de su lista de organizaciones terroristas extranjeras y obtenga una garantía de que ningún futuro presidente de Estados Unidos incumplirá el acuerdo nuclear renovado.

Los principales problemas para EU se centran en los rehenes estadounidenses actualmente retenidos en Irán y el deseo de alargar el tiempo que le llevaría a Irán almacenar material para una bomba nuclear.

El texto final de la Unión Europea para el acuerdo propuesto de agosto de 2022 presenta un último intento de trazar un retorno a las ventajas del acuerdo nuclear.

A menos que Irán acepte las garantías europeas, un acuerdo parece cada vez más improbable. Desafortunadamente, es probable que Irán aumente entonces sus capacidades nucleares hacia la creación de armas y socave aún más el monitoreo de su programa por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Tales escaladas precipitarían respuestas cada vez más confrontativas, lo que haría que cualquier nuevo acuerdo fuera extremadamente improbable, al tiempo que aumentaría las tensiones y aumentaría la posibilidad de un conflicto regional.

Artículo original publicado en The Conversation