Para Trump, vienen dos días críticos por Covid-19: médicos que lo atienden

WASHINGTON, D.C.- El presidente Donald Trump pasó por un período "muy preocupante" el viernes y enfrenta un "crítico" los próximos dos días en su lucha contra el Covid-19 en un hospital militar, dijo su jefe de gabinete el sábado, en contraste con una evaluación más optimista momentos antes de Trump, médicos, que se esforzaron por no revelar que el presidente había recibido oxígeno suplementario en la Casa Blanca antes de su ingreso en el hospital.

Trump ofreció su propia evaluación el sábado por la noche en un video del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, diciendo que estaba comenzando a sentirse mejor y que esperaba "volver pronto".

Horas antes, el jefe de personal Mark Meadows dijo a los periodistas fuera del hospital: "Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa".

Los relatos cambiantes, y en ocasiones contradictorios, crearon una crisis de credibilidad para la Casa Blanca en un momento crucial, con la salud del presidente y el liderazgo de la nación en juego. Se espera que Trump permanezca hospitalizado varios días más y se avecinan las elecciones presidenciales, por lo que los estadounidenses observan con ansiedad su condición.

Además, la salud del presidente representa un problema de seguridad nacional de suma importancia no solo para las funciones del gobierno de los EU, sino también para los países de todo el mundo, amigos y otros.

La sesión informativa del sábado por parte del comandante de la Marina, el Dr. Sean Conley, y otros médicos planteó más preguntas de las que respondió. Conley se negó repetidamente a decir si el presidente alguna vez necesitó oxígeno suplementario, a pesar de los repetidos interrogatorios, y se negó a compartir detalles clave, incluido qué tan alta había estado corriendo Trump antes de que volviera a un rango normal. Conley también reveló que Trump había comenzado a exhibir "indicaciones clínicas" de Covid-19 el jueves por la tarde, antes de lo que se sabía anteriormente.

Conley pasó gran parte de la sesión informativa eludiendo las preguntas de los reporteros, ya que se le presionó para obtener detalles.

“Jueves sin oxígeno. Ninguno en este momento. Y ayer con el equipo, mientras estábamos todos aquí, él no tenía oxígeno ”, dijo Conley.

Pero según una persona familiarizada con la condición de Trump, a Trump se le administró oxígeno en la Casa Blanca el viernes por la mañana, mucho antes de que lo llevaran al hospital militar en helicóptero esa noche. La persona no estaba autorizada para hablar públicamente y habló con The Associated Press solo bajo condición de anonimato.

Conley dijo que los síntomas de Trump, que incluyen tos leve, congestión nasal y fatiga, "ahora se están resolviendo y mejorando", y dijo que el presidente no había tenido fiebre durante 24 horas. Pero Trump también está tomando aspirina, que reduce la temperatura corporal y podría enmascarar o mitigar ese síntoma.

"Está de muy buen humor", dijo otro médico, Sean Dooley, quien dijo que las funciones cardíaca, renal y hepática de Trump eran normales y que no tenía problemas para respirar o caminar.

En el video del hospital, Trump defendió su decisión de seguir haciendo campaña y realizando grandes eventos en medio de una pandemia.

“No tuve otra opción”, dijo Trump, quien se negó a cumplir con las recomendaciones básicas de salud pública, incluido el uso de máscaras. "Tenía que estar en el frente ... No puedo estar encerrado en una habitación de arriba y totalmente seguro. ... Como líder, tienes que afrontar los problemas ".

Conley se negó a decir cuándo se hizo la última prueba a Trump antes de que se confirmara que tenía COVID-19 el jueves por la noche. Inicialmente sugirió que Trump tenía 72 horas después del diagnóstico, lo que significaría que se confirmó que estaba infectado el miércoles. Conley aclaró más tarde que a Trump se le administró una prueba precisa para el virus el jueves por la tarde, después de que se confirmara que la asistente de la Casa Blanca, Hope Hicks, era positiva y Trump mostrara "indicaciones clínicas" del virus.

La Casa Blanca ha dicho que se esperaba que Trump permaneciera en el hospital por "unos días" y que continuaría trabajando desde su suite presidencial, que está equipada para permitirle cumplir con sus deberes oficiales. Además de la accesibilidad a pruebas y equipos, la decisión de trasladarse al hospital el viernes se tomó, al menos en parte, en el entendido de que apresurarse allí más tarde podría enviar una señal preocupante si empeoraba.

El sábado, Conley dijo que el nivel de oxígeno en sangre de Trump era del 96%, que está en el rango normal. Los dos fármacos experimentales que ha recibido, administrados por vía intravenosa, han demostrado ser prometedores contra el Covid-19. El viernes, le administraron una dosis única de un medicamento que Regeneron Pharmaceuticals Inc. está probando para suministrar anticuerpos que ayuden a su sistema inmunológico a combatir el virus.

El viernes por la noche, comenzó un tratamiento de cinco días con remdesivir, un medicamento de Gilead Sciences que se usa actualmente para pacientes con enfermedades moderadas y graves. Los medicamentos funcionan de diferentes maneras: los anticuerpos ayudan al sistema inmunológico a eliminar el virus del cuerpo y el remdesivir frena la capacidad del virus para multiplicarse.

"Estamos maximizando todos los aspectos de su atención", atacando el virus de múltiples formas, dijo Conley. "No quería retener nada si había alguna posibilidad de que agregara valor a su cuidado".

Señaló que en muchos casos, Covid-19 puede volverse más peligroso a medida que el cuerpo responde. “La primera semana de Covid, y en particular los días siete a diez, son las más críticas para determinar el curso probable de esta enfermedad”, dijo.



Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha estado trabajando para rastrear una serie de nuevas infecciones de colaboradores y aliados cercanos de Trump. La atención se centra en particular en el evento de la Casa Blanca del sábado pasado en el que se presentó al candidato de Trump a la Corte Suprema. Ese día, Trump reunió a más de 150 personas en el Rose Garden, donde se mezclaron, se abrazaron y se dieron la mano, abrumadoramente sin máscaras. También hubo varias recepciones bajo techo, donde la jueza Amy Coney Barrett, elegida por Trump en la Corte Suprema, su familia, senadores y otros pasaron tiempo en los espacios cerrados de la Casa Blanca, según muestran las fotografías.

Entre los que asistieron y ahora dieron positivo: el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, la consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway, la presidenta de la Universidad de Notre Dame y al menos dos legisladores republicanos: el senador de Utah Mike Lee y el senador de Carolina del Norte. Thom Tillis. El director de campaña del presidente, Bill Stepien, y la directora del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, también dieron positivo, aunque no estuvieron en el evento.

A pesar de no proteger al presidente y al personal superior de la infección, la Casa Blanca no ha dado ninguna indicación de que tenga la intención de realizar cambios importantes en el protocolo, como exigir que todos usen una máscara.

Meadows, el jefe de personal, acompañó al presidente al hospital a bordo del Marine One, el tipo de espacio pequeño y cerrado donde los expertos dicen que el virus se propaga fácilmente. Los que estaban a bordo llevaban máscaras.

Si bien el vicepresidente Mike Pence se encuentra actualmente fuera de la campaña electoral preparándose para el debate vicepresidencial de la próxima semana, él y su personal están operando bajo un enfoque de "negocios como siempre". Todavía planea viajar a Arizona el jueves, a Indiana el viernes y a Florida el sábado para eventos en lugar de aislarse después de una posible exposición y protegerse de contraer el virus en cualquier otro lugar.