Papa, en contra de que México pacte con el crimen

CIUDAD DEL VATICANO.-“Es como si yo para ayudar a la evangelización de un país pactara con el diablo”, dijo el papa Francisco sobre si México debería o no pactar con el narcotráfico.

Este día el pontífice señaló que está en contra de que nuestro país trate con el crimen organizado, y dijo que México debe buscar “salidas políticas” a la situación.

A mí me suena mal”, indicó Francisco, y, añadió, “es como si yo para ayudar a la evangelización de un país pactara con el diablo”.

Asimismo, expresó que no podía dar recomendaciones al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero afirmó que en política hay que ser creativos.

El 25 de abril, el presidente aseguró que la incidencia delictiva bajará pronto sin negociar con el crimen organizado.

"No, de manera categórica. Nosotros no vamos a negociar con ninguna banda, con ninguna organización dedicada a cometer ilícitos. Está bien pintada la raya, la frontera entre la delincuencia y la autoridad. No habrá mezcolanza. No habrá contubernio y vamos avanzar de esa manera", dijo.

López Obrador también ha dicho que para frenar la violencia en México hay que atacar las causas dando oportunidades y generando empleos, y así rescatar a miles de jóvenes que se ven obligados a engrosar las filas del narcotráfico.

El 10 de mayo, Día de las Madres, AMLO lamentó que en doce años de sus antecesores, desde Felipe Calderón (2006-2012) "que le pegó un palazo a al avispero, a lo tonto", declarando la guerra contra el crimen organizado, hasta Enrique Peña Nieto, "ocurrieron 260 mil homicidios, 40 mil desaparecidos y más de un millón de víctimas de a violencia".

La diferencia del nuevo mandato, es que "ya no hay guerra, tenemos que atender las causas, antes que nada el ser humano, que no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevaron a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales", señaló.

Con información de Reuters y Sputnik