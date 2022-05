Papa Francisco dispuesto a hablar con Putin para poner fin a guerra en Ucrania

ROMA, Italia.- El papa Francisco aseguró estar dispuesto a viajar a Moscú y reunirse con Vladimir Putin para intentar ponerle fin a la guerra en Ucrania, durante una entrevista publicada el día de hoy en el diario italiano Il Corriere della Sera.

"Tengo que ir a Moscú primero, tengo que encontrarme con Putin primero", declaró.

A su vez, Francisco comparó el conflicto bélico actual con el ocurrido en Ruanda en 1994 donde murieron unas 800 mil personas, de acuerdo con cifras de la ONU.

"¿Cómo es posible que no se detenga esta brutalidad? Hace veinticinco años, con Ruanda, vivimos la misma experiencia", dijo.

El pontífice argentino recordó que desde el primer momento en el que inicio la guerra se contactó telefónicamente con Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania y le dijo en reiteradas ocasiones que estaba listo para viajar a Moscú.

En diciembre hablé con él (Putin) por mi cumpleaños, pero esta vez no llamé. Quise hacer un gesto claro que todo el mundo pudiera ver y por eso me dirigí al embajador ruso (…) Les pedí que me explicaran, les dije que por favor se detuvieran. Luego le pedí al cardenal Parolin, tras veinte días de guerra, que hiciera llegar un mensaje a Putin de que estaba dispuesto a ir a Moscú", subrayó.