Padres que mataron a sus hijos y se suicidaron tenían enormes problemas económicos

BROKEN ARROW.- Una pareja de Oklahoma nombrada por las autoridades como "principales sospechosos" en el asesinato-suicidio de la semana pasada que dejó a sus seis hijos muertos enfrentaba crecientes problemas económicos, al mismo tiempo en que el esposo sufría de un dolor paralizante causado por una antigua herida en la cabeza, dijeron miembros de la familia.

Dos adultos y seis niños fueron encontrados muertos el 27 de octubre dentro de una casa en llamas en Broken Arrow, un suburbio de Tulsa.

La policía local identificó el domingo a los padres como Brian Nelson, de 34 años, y Brittney Nelson, de 32, pero no proporcionó información sobre si ambos adultos participaron en los asesinatos de sus hijos, cuyas edades oscilaban entre 1 y 13 años.

Los padres de Brian Nelson, Danny y Marilyn, le dijeron a Tulsa World que su hijo les había pedido venir el jueves a las 3 pm para cuidar a sus nietos.

En cambio, los abuelos le pidieron a su hijo que llevara a los niños a su casa a cinco millas de distancia, lo que Brian accedió a hacer a las 5 p.m.

La policía no ha revelado los nombres de los niños que murieron, pero los Nelson identificaron a sus nietos como Brian II, de 13 años; Brantley, 9; Vegeta, 7, Ragnar, 5 y Kurgan, 2; y Britannica, 1.

Los abuelos dijeron que los niños más pequeños recibieron el nombre de algunos de los personajes de televisión favoritos de su hijo, menciona el NYP.

Los seis niños fueron encontrados muertos en una habitación trasera en llamas, mientras que los dos adultos fueron encontrados en el frente de la casa en South Hickory Avenue. Las autoridades dijeron que las causas de muerte aún estaban pendientes, pero no creen que nadie haya muerto a causa del incendio.

Brian y Brittney Nelson se declararon en bancarrota en 2020, enumerando 8 mil 803 en activos frente a casi 138 mil en deudas, la mayoría de las cuales eran préstamos estudiantiles impagos, informó el periódico.

Ambos indicaron que estaban desempleados en ese momento y vivían de los beneficios federales y estatales, según la presentación.

La declaración de quiebra también enumeró nueve armas como activos.

Marilyn Nelson recordó que su hijo siempre tenía una pistola en el bolsillo, para lo cual dijo que tenía permiso.

Los padres de Brian Nelson también le dijeron al periódico que sufrió una conmoción cerebral severa hace varios años mientras abastecía los refrigeradores de productos lácteos en una gran cadena minorista y que desde entonces había estado plagado de dolores de cabeza debilitantes.

Quiero que la gente sepa que en un momento él tenía todo el cerebro en orden”, dijo Marilyn Nelson. “Simplemente no entiendo por qué hicieron lo que hicieron. Simplemente no entiendo por qué terminó en esa situación. Hablo con Dios todo el tiempo, y simplemente no entiendo”.