Padre hondureño habla sobre la masacre en Texas: "Mató a mi esposa y mis niños"

TEXAS.-Francisco Oropeza, un hombre de origen mexicano, mató a cinco hondureños, incluyendo un niño de ocho años, en la localidad de San Jacinto, en Texas. De las cinco personas asesinadas, tres eran mujeres.

Según las primeras investigaciones, las víctimas le habían reclamado a Oropeza que los disparos que hacía con su arma no los dejaban dormir, y que además estaba asustando a los niños.

Oropeza se molestó con el reclamo y entró armado a la casa de Jefrey Rivera y su familia, poco después de las 23 horas del viernes.

Yo miré que el hombre venía con un rifle para adentro de la casa. Entonces me fui a traer algo y encontré un machete, pero cuando lo agarré escuché todos los disparos”, dijo Rivera al canal hondureño HCH.

Hombre rompe en llanto por crimen de su familia

Rivera rompió en llanto ante las cámaras y dijo que el hombre mató a su esposa y que ahora sólo le quedan dos hijos.

Te puede interesar: ¿Qué se sabe del mexicano Francisco Oropeza que mató a cinco hondureños en Texas?

Mató a mi esposa y mis niños de 8 años, y me quedé con uno de un año y medio y uno de tres".

Agregó:

"Yo salí corriendo por la ventana, me correteó pero no me alcanzó. Salí a pedir ayuda".

Además de Diana Velázquez, fueron asesinados: Sonia Argentina Guzmán Taibot y su hijo Daniel Enrique Lazo Guzmán, de 8 años; Obdulia Molina y Josué Jonatán Cáceres, quienes eran pareja.

Todos los adultos murieron en el lugar del crimen. El niño logró llegar al hospital, pero no pudieron salvarlo.

La policía estadounidense busca a Oropeza, quien dice está armado y es peligroso.