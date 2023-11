Padre héroe muere salvando a su hijo de morir ahogado en un río en la India

INDIA.- La comunidad de Naraj, en el distrito de Cuttack, Odisha, India, se vio conmovida con una tragedia donde un valiente padre, Saroj Sahi, perdió la vida mientras intentaba rescatar a su hijo de ocho años de ahogarse en el río Kathajodi el pasado domingo.

La familia se encontraba en el ghat de Kaibarata Sahi, disfrutando de un día junto al agua, cuando el hijo menor resbaló hacia la peligrosa corriente.

En un acto heroico, Saroj se aventuró en las aguas profundas para salvar a su hijo. Sin embargo, aunque logró rescatar con éxito al niño, él quedó atrapado en las arenas movedizas y, trágicamente, no pudo salvarse de las fuertes corrientes, según información de The Times of India.

El padre no pudo ser salvado

Según informes oficiales, algunas mujeres presentes en la zona lograron rescatar al niño, pero los pescadores recuperaron más tarde el cuerpo de Saroj del río.

El cuerpo fue llevado de urgencia al Colegio Médico y Hospital SCB en Cuttack, donde los médicos, a pesar de sus esfuerzos, declararon la muerte de Saroj.

Los doctores lo declararon muerto en el lugar", confirmaron las autoridades médicas.

Hasta el momento, no se dispone de más información sobre el incidente.

