Padre de Ohio que mató al exnovio de su hija a tiros se muestra riendo en una entrevista con un detective de la policía [VIDEO]

Un padre de Ohio que le disparó fatalmente al exnovio de su hija, se rió durante una entrevista con la policía horas después del encuentro mortal, según muestra el video del interrogatorio.

Mitchell Duckro, de 52 años, disparó tres tiros a James Rayl, de 22, después de que trató de entrar a la fuerza en la casa de la familia en Sydney, Ohio, el 31 de julio.

Una bala golpeó a Rayl en la espalda mientras huía y murió en la escalofriante escena que muestra el video de la cámara del timbre de la casa.

Unas horas más tarde, Duckro fue entrevistado por un detective en la Oficina del Sheriff del Condado de Shelby, quien guió al policía durante el enfrentamiento, informó el Daily Mail.

Te puede interesar: VIDEO: Hombre de Ohio mata a tiros al exnovio de su hija por entrar a su casa con violencia

Trataban de que el chico se fuera

Duckro dijo que su esposa Stacie y su hija Allyson, habían estado tratando de hacer que Rayl se fuera, pero él no quiso escuchar, por lo que el padre fue al dormitorio a buscar su pistola de 9 mm.

Mientras debatía si llamar al 911, dijo Duckro, notó que Rayl “comenzó a mover las manijas y esas cosas para ver si estaba cerrada con llave, y fue entonces cuando me acerqué a la puerta”.

Decidido a evitar que Rayl entrara, Duckro dijo que le estaba diciendo al amante rechazado “que se detuviera y que se fuera y saliera de mi porche, o algo así”.

Tenía mi arma en la mano y luego comenzó a golpear la puerta con el hombro, bastante fuerte”, relató Duckro. “Eventualmente, estaba entrando, y cuando la puerta estaba abierta fue cuando disparé”.

Disparó el arma

Duckro dijo que cuando trató de abrir fuego por primera vez, se dio cuenta de que el cargador no estaba dentro y "se asustó", pero logró que el arma funcionara y disparó tres rondas.

Estaban todos a través del cristal. Él (Rayl) se dio la vuelta y salió del porche y es un poco difícil de recordar después de eso”, dijo Duckro. “Todos nos estábamos volviendo locos, obviamente. Vi sus piernas tiradas allí”.

Duckro parecía sombrío mientras detallaba el tiroteo, pero él y el detective que realizaba la entrevista compartieron una risa cuando la conversación giró hacia la reticencia de su hija Allyson a hablar sobre su relación con Rayl.

Luego, el detective dijo: "Las hijas no quieren hablar demasiado con sus padres sobre esas cosas", lo que provocó una sonrisa en Duckro.

Te puede interesar: Joven de Ohio cuyo padre disparó y mató a su exnovio dice que la víctima le había dejado un mensaje antes de querer entrar a su casa a la fuerza

No recordaba conocer al joven antes de terminar la relación

Duckro dijo que no recordaba haber conocido a Rayl antes de la ruptura entre él y Allyson, y que su hija y su ex no habían hablado ni enviado mensajes de texto durante dos años, hasta la noche anterior al tiroteo.

Parecía que todo estaba arreglado, y ambos se fueron por caminos separados, pero supongo que no”, dijo Duckro.

La relación la terminó ella

Durante su propia entrevista con la policía , Allyson Duckro, de 22 años, les dijo a los agentes que ella y Rayl se separaron en 2019 después de salir durante un año y que ella lo bloqueó en las redes sociales.

Ella afirmó que Rayl fue verbalmente abusivo durante su relación y que él "cambió" después de su separación y de que se mudó a California temporalmente.

La noche anterior al tiroteo, Rayl había dejado un mensaje de voz para Allyson, que fue publicado por su hermana, quien ha estado liderando una campaña exigiendo justicia para su hermano.

Hola Ally, soy James”, dice Rayl suavemente en la grabación. “Sólo quería comunicarme contigo porque sólo quería ver cómo te está yendo, y tal vez saber de ti, si eso está bien, supongo... Ha pasado un tiempo desde que hablé contigo y no sé, siento que no sé lo que siento”.

Mientras hablaba con la policía, Allyson afirmó que "se asustó" después de escuchar el mensaje de su exnovio.

Durante el incidente del tiroteo, dijo que estaba escondida y gritando aterrorizada.

En agosto, un gran jurado votó 8 a 1 en contra de acusar a Duckro por el asesinato de Rayl, citando las leyes de Ohio "State Your Ground".

Te puede interesar: Exdirector de escuelas de Ohio atrajo a dos niños a un automóvil; le pidió salir a uno e intentó huir con una niña de 12 años