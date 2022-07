Padre de Alabama asesinado frente a su hija durante una venta de armas

Un padre de Alabama fue asesinado frente a su hija de 8 años durante una negociación de armas que salió mal, dijeron la policía y familiares.

Ricky Howard Hamrick III llevó a su pequeña hija en un viaje por carretera el domingo desde el condado de Cleburne hasta Bessemer, donde había hecho arreglos para vender dos armas en Facebook Marketplace, menciona el NY Post.

Sin embargo, al llegar para la transacción, Hamrick, de 39 años, recibió un disparo mortal en la cabeza, según dijo la policía.

Se dispararon al menos tres balas en su sedán, donde su hija, que no resultó herida, estaba sentada en el asiento del pasajero delantero.

Desafortunadamente, vendió armas a alguien que terminó con su vida, alguien a quien consideramos un cobarde, alguien que le disparará a una persona mientras está sentada en su automóvil”, dijo el teniente Christian Clemons. “Ninguna provocación condujo a este tiroteo. Estamos hablando de cobardes, sucios y podridos”.

Una mujer que escuchó los disparos fue a auxiliar a la niña mientras los policías llegaban a la escena del crimen, de acuerdo a los reportes.

Tomé todo de mí para no derrumbarme frente a ella", dijo Kelli Brown. "Simplemente no podía entenderlo. Fue tan surrealista".

La madre de Hamrick, Debbie Stringer, dijo que su hija era una "niña de papá" de buena fe que estaba ansiosa por terminar su día juntos en Whataburger.

"En el camino a casa después de que salimos de Birmingham, ella dijo: 'Si esos muchachos no hubieran hecho esto, ambos estaríamos muy felices. Nos estaríamos riendo y [en] camino a Whataburger'", dijo Stringer a AL.com. "Ella dijo: 'Planeamos este maravilloso día y simplemente lo arruinaron'".

La niña tendrá que "vivir con ese horrible recuerdo"

De vuelta en la escena del tiroteo, la niña no quería dejar el lado de su padre, incluso después de que le dispararon en la cabeza, dijo Brown.

"Escuché a la niña gritar", recordó. "Se bajó del auto y dio la vuelta y, bendito sea su corazón, no quería dejar a su papá. Ella estaba haciendo todo lo posible para quedarse allí con él". "Ella decía: 'Le dispararon a mi papá, no quiero que mi papá muera'", continuó Brown. "No pude hacer nada más que abrazarla".

Brown dijo que la niña estaba cubierta de sangre. El buen samaritano pidió a los policías que no le dijeran a la niña de 8 años que Hamrick había muerto hasta que llegaran otros familiares, pero ella ya lo sabía.

Ella nos contó detalle por detalle lo que sucedió", dijo Brown. "Fue horrible. No podía creer que realmente hicieran eso frente a su bebé".

Mientras tanto, la madre de la niña viajaba de Texas a Alabama para recogerla y regresar al estado de Lone Star el martes temprano, informó AL.com.

Hamrick, que había perdido una pierna en un accidente anterior, vivía al lado de su madre en Heflin y ella lo consideraba su mejor amigo, dijo Stringer.

Era simplemente un gigante amable”, le dijo a AL.com. “Él no tenía malicia en su corazón en absoluto. Amaba a su familia más que a nada y su familia lo amaba a él".

El par de sospechosos finalmente robó las armas y huyó de la escena del tiroteo fuera de una ubicación del Ejército de Salvación, informó WBMA.

