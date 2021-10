¡Paciencia! Piden Whatsapp e Instagram en Twitter por falla en sus servicios

CIUDAD DE MÉXICO.- Paciencia a sus usuarios, pidieron a través de sus cuentas de comunicación en Twitter, las aplicaciones Whatsapp e Instagram, así como el director de Comunicaciones de Facebook, Andy Stone, por las fallas que las tres aplicaciones han sufrido desde las 10:40 de la mañana.

Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por tu paciencia!”, difundió Whastapp a través de Twitter. We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Además, en su cuenta de la red social dirigida por Jack Dorsey, el equipo de comunicaciones de Instagram dijo que estaba resolviendo los problemas para que sus usuarios puedan acceder a la aplicación.

Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil en este momento, y es posible que tengas problemas para usarlos. ¡Ten paciencia, estamos en eso! #instagramdown". Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown. — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

Andy Stone, director general de Comunicación de Facebook, anunció a través de su cuenta de Twitter que la compañía estaba consciente de que "algunas personas" estaban teniendo dificultaes para acceder a sus aplicaciones y productos.

El directivo ofreció disculpas por los inconvenientes que esto pudiera ocasionar y agregó que estaban trabajando para resolver la situación lo antes posible.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

Por otra parte, la plataforma Downdetector, en donde usuarios pueden reportar fallas de las principales aplicaciones y sitios web, las primeras fallas de estas aplicaciones comenzaron a ser reportadas por los usuarios alrededor de las 10:40 de la mañana.

En los casos de Whatsapp e Instagram, la mayoría de los usuarios reportan fallas en sus aplicaciones, mientras que en el caso de Facebook, los reportes se refieren a su página web.

User reports indicate Instagram is having problems since 11:45 AM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) October 4, 2021

En México, la mayoría de los reportes acerca de las fallas en las tres aplicaciones se concentran en las principales ciudades del país, y hasta las 12:30 pm (hora de centro) los servicios no habían sido restablecidos.

Con información de El Economista