Ovnis: El Pentágono de EU desclasifica videos tras "revisión exhaustiva"

WASHINGTON, D.C.- Este lunes, El Pentágono, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, reveló de manera oficial tres videos sobre Ovnis (Objetos Voladores No Identificados).

Bajo los títulos 'FLIR.mp4', 'GOFAST.wmv' y 'GIMBAL.wmv', las grabaciones fueron subidas al portal de esta depedencia estadounidense. En ellas se puede ver como estos cuerpos se desplazan a gran velocidad mientras los captan con cámaras infrarrojas, de acuerdo a información de RT Noticias y ABC News.

Los videos correspondena los años 2004 y un par de 2015, que ya circulaban en dominio público sin autorización en 2007 y 2017, respectivamente; según se lee en el comunicado del Departamento de Defensa.

Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela capacidades o sistemas sensibles, y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por fenómenos aéreos no identificados.