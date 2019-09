Oso ataca y mata a mujer en aguas de Canadá

MINNESSOTA, EU.- Un oso negro mató a una mujer de Minnesota en una isla aislada en aguas canadienses en un ataque que los expertos consideran extremadamente raro.

Catherine Sweatt-Mueller, de 62 años, de Maple Plain, se estaba quedando con sus padres en una cabaña remota en Red Pine Island en Rainy Lake cuando fue asesinada, dijo la Policía Provincial de Ontario.

El agente de policía Jim Davis dice que Sweatt-Mueller salió el domingo por la noche cuando escuchó a sus dos perros ladrar, pero que nunca regresó, informó el Star Tribune.

Los perros, uno de ellos herido, regresaron a la cabaña. Sus padres, de 80 años, también estaban en la isla y su madre llamó a la policía, dijo Davis. Los oficiales encontraron un oso parado sobre el cuerpo de Sweatt-Mueller y dispararon al animal.

Davis le dijo a The Associated Press el miércoles que no podía decir qué causó el ataque. Si bien las autoridades generalmente manejan las quejas sobre los osos enraizados en la basura desde el verano hasta el otoño, dijo que no ha habido informes de osos que ataquen a personas.

"La familia está, por supuesto, muy devastada", dijo Davis. “Los oficiales en la escena estaban bastante devastados para dar la noticia. ... No podemos creer que un oso haya atacado a una persona ".

El oso está siendo enviado a la Universidad de Guelph para someterse a pruebas, y se realizará una necropsia, una autopsia de animales, para ayudar a determinar si hubo alguna razón física para el comportamiento anormal del oso, Maimoona Dinani, oficial de relaciones con los medios del Ministerio de Ontario. de Recursos Naturales y Silvicultura, dijo en un comunicado. Nadie fue testigo del ataque, dijo Dinani.

"Los ataques de esta naturaleza son extremadamente raros y nuestros corazones están con la familia y los amigos de la víctima", dijo Dinani. El último ataque mortal de osos en Ontario fue en 2005.

El biólogo de vida silvestre de Minnesota Andy Tri dice que un ataque depredador por parte de un oso negro es "más que extremadamente raro".

En promedio, un ataque mortal de un oso negro ocurre aproximadamente una vez al año en toda América del Norte, dijo Dave Garshelis, científico investigador de osos del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota. Los ataques fatales del oso pardo más agresivo, que tiene un rango más estrecho que el oso negro, ocurren aproximadamente dos veces al año en América del Norte, dijo Garshelis.

Los osos negros tienden a ser tímidos con las personas, dijo Garshelis. "Son osos muy agresivos", dijo. "Si alguna vez te acercas a un oso negro de cerca, normalmente te verán y huirán".

Pero los osos pueden volverse agresivos con los perros y pueden atacar después de un perro que fue paseado por su dueño, dijo Garshelis. El perro vuelve a su dueño con el oso persiguiéndolo, dijo.

Red Pine Island se encuentra a unas 10 millas (16 kilómetros) al noreste de International Falls, Minnesota. Davis dijo que la isla es propiedad de la familia de Sweatt-Mueller, que son los únicos ocupantes, y que solo se puede acceder en barco, en un trayecto de 20 minutos a media hora.