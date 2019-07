Ordena pastel de Moana y recibe pastel de mariguana

ESTADOS UNIDOS.- Una madre ordenó un pastel con temática de Disney para el cumpleaños número 25 de su hija. Sin embargo, al recibir el pastel se llevó una gran sorpresa.

Tammy Davis pidió un pastel decorado para la fiesta de cumpleaños de su hija, con el personaje de Moana, dado a que este es el favorito de su hija Kensli. Sin embargo, la encargada de la orden escuchó “mariguana” y uso ese decorado para el pastel.

La tienda realizó el decorado pensando que cumplía con la petición del cliente, sobre un pastel gigantesco de helado, el cual iba adornado de una gran hoja de cannabis y un caballo verde de My Little Pony.

La cumpleañera tomó el error con calma y compartió la historia a través de una publicación de Facebook.

"Así que mi mamá me llamó y me ordenó un pastel diciéndoles cuánto amaba a Moana (porque realmente lo hago)", escribió en el post con una foto del pastel. No hace falta decir que estas personas pensaron que ella decía mariguana. ¡El pastel estaba bueno!”.

La publicación ha sido compartida más de 10 mil veces, y ha recibido comentarios donde piden probar el pastel.



Con información de RT