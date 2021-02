Ola invernal en EU deja por lo menos 58 muertos; Texas con el mayor registro

ESTADOS UNIDOS.- Tras una ola intensa de frío por territorio estadounidense, hasta ahora, no se han dado a conocer las identidades de la mayoría de los fallecidos, y es posible que no se sepa el número real de víctimas hasta dentro de varios días, mientras las autoridades se esfuerzan en devolver la electricidad a los millones de hogares afectados, de acuerdo con el New York Times.

Chris Van Deusen, portavoz del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas dijo "Es un proceso lento. Es posible que tengamos información preliminar en semanas, no en días“, declaró al ‘Texas Tribune’ , quien ha confirmado que, si bien se ha efectuando una encuesta estatal de muertes causadas por la tormenta, hasta que se presenten los certificados de defunción tendrán la cifra exacta.

Según la información, la principal causa de muerte es el accidente de tráfico, seguida de la intoxicación por monóxido de carbono en hogares por generadores o puesto en marcha vehículos en los garajes para calentarse, como el lamentable caso en Houston, donde murieron una mujer y su hijo.

Según el reporte, al menos 17 personas han fallecido por el frío.

En lo que se refiere al suministro eléctrico, había 185.000 hogares sin energía en el estado de Texas, a los que hay que añadir 73.000 personas que se han quedado sin electricidad en Luisiana y 111.000 en Misisipi.

La tormenta invernal provocó cortes de electricidad y agua corriente, a su vez, la Agencia de Protección Ambiental federal ha tomado medidas para garantizar el abastecimiento de combustibles.

La declaración de desastre permitirá que los dólares federales y los recursos clave fluyan a nuestro estado, pedían los legisladores estatales a Biden antes de la declaración.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez acudió al Banco de Alimentos de Houston y ha anunciado que la campaña que ha lanzado para ayudar a los afectados ha recaudado ya 3,2 millones de dólares.

Cuando hay un desastre, no es solo un asunto de Texas, sino de todo el país. Nuestro país entero debe unirse y apoyar a los texanos”, ha declarado Ocasio-Cortez, elegida por Queens, Nueva York, para la Cámara de Representantes.

Con información de El Comercio