Ocultan muerte de trabajador de supermercado con sombrillas para no cerrar en Brasil

A desumanização do Brasil atingiu seu ápice com essa morte do funcionário do Carrefour, que ficou coberto num canto, como se fosse coisa e não gente, porque a roda do capital não pode parar. É sórdido, abjeto. A vida humana virou um percalço no caminho dessa gente feita de gelo. pic.twitter.com/okp2hSwZNM