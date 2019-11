Obispo regresará a Argentina voluntariamente para enfrentar acusaciones de abuso

BUENOS AIRES, Argentina.- Un obispo argentino cercano al Papa Francisco dijo el sábado que regresará voluntariamente a Argentina para responder a las acusaciones de abuso sexual de los fiscales.

Javier Belda Iniesta, el abogado de derecho canónico del obispo Gustavo Zanchetta, emitió una declaración de que el monseñor llegaría a Argentina el martes y cooperaría plenamente con las autoridades.

Zanchetta ha sido acusado formalmente de "abuso sexual continuo agravado" de dos seminaristas, cargos que conllevan una pena máxima de 10 años de prisión. Él ha negado los cargos.

El caso de Zanchetta es particularmente grave para Francisco, dado que el Papa estaba al tanto de las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado por parte de su antiguo protegido en 2015, dos años antes de que Zanchetta renunciara como obispo de Orán.

Francis le permitió renunciar en 2017 por "razones de salud", pero luego lo nombró a un puesto de alto nivel en la administración del Vaticano unos meses más tarde.

Francis reconoció en una entrevista televisiva a principios de este año que le preguntó a Zanchetta sobre la acusación inicial, que involucraba selfies desnudos en el teléfono celular del obispo. El Papa dijo que le dio a Zanchetta el beneficio de la duda después de que afirmó que su teléfono había sido pirateado.

Belda Iniesta enfatizó que los jueces rechazaron las solicitudes de la fiscal argentina María Soledad Filtrín para una orden de arresto internacional.

También insistió en que el obispo cree que las acciones del fiscal estaban dirigidas solo a conocer la verdad, "incluso cuando pudieran parecer compulsivas o repetitivas sin motivo aparente".

El Vaticano insiste en que la primera acusación de abuso sexual real solo se presentó contra Zanchetta a fines de 2018. Pero The Associated Press y el periódico Tribune of Salta han informado que documentos y testimonios de funcionarios diocesanos plantearon acusaciones creíbles de conducta sexual inapropiada mucho antes de eso.

Zanchetta también se enfrenta a un juicio canónico. Las acusaciones no involucran a menores.

Los fiscales argentinos dijeron la semana pasada que se había solicitado una orden para la captura de Zanchetta porque el obispo no respondió repetidas llamadas telefónicas o correos electrónicos para ser notificado sobre el proceso legal en su contra.

La declaración del abogado del sábado dijo que el obispo ha estado en la "residencia indicada a las autoridades judiciales". Eso parece confirmar que Zanchetta se ha alojado en el mismo hotel del Vaticano, el Santa Marta, donde se hospeda el Papa.