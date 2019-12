Obama comparte lo mejor en series, películas y libros de este 2019

ESTADOS UNIDOS.- Como ya es costumbre cada año y pese a ya no ser Presidente de Estados Unidos, Barack Obama compartió en redes sociales ayer sus listas con lo mejor del año en cuestión de cine, televisión y literatura.



Destaca en su selección la segunda temporada de la galardonada serie Fleabag, de Amazon Primer Video, como el producto de la pantalla chica más relevante del año.



Esta mención en específico se hizo viral en redes, pues el primer episodio del show abre con la protagonista (Phoebe Waller-Bridge) masturbándose mientras escucha un discurso de Obama en la radio.



"No podríamos pedir un reconocimiento mayor a este", publicó la cuenta oficial de Fleabag en agradecimiento al mensaje del ex mandatario estadounidense.



Las otras dos series que figuran en el listado son Unbelievable, de Netflix,sobre dos detectives que reactivan un caso de violación, y la adaptación televisiva de Watchmen, de HBO.



"Les comparto a continuación mis películas y programas favoritos de 2019", escribió Obama en Twitter.

"Por supuesto, incluyo American Factory, una cinta de nuestra propia compañía productora, Higher Ground, que fue seleccionado como finalista en el Óscar".



Enlistadas pro orden alfabético, entre las 18 cintas seleccionadas por el también empresario destacan La Noche de las Nerds, The Farewell, Parásitos, El Irlandés, Little Women y Pájaros de Verano.



Otras producciones que brillan en el Top de Obama son Contra Lo Imposible, Diane, Transit, Apollo 11, Historia de un Matrimonio y Just Mercy.



"También, en lo que se acaba 2019, quería compartir con ustedes mi lista anual de cosas favoritas que hicieron de este año un poco más brillante. Iniciaremos con los libros. Espero los gocen tanto como yo".



En este apartado lucen "The Yellow House", de Sarah M. Broom; "The Topeka School", de Ben Lerner; "The Moment of Lift", de Melinda Gates, y la colección de trabajos de Toni Morrison.