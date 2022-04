ONU: no pudo prevenir guerra entre Rusia y Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO.-El embajador Juan Ramón de la Fuente, dio a saber que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le a dejado a deber al mundo ya que no pudo ser capaz de prevenir una guerra de Rusia contra Ucrania.

"Hubo suficientes señales de alarma y por una razón u otra, no fue posible prevenirlo y el Consejo (de Seguridad de Naciones Unidas) no pudo expresarse plenamente… creo que le quedamos a deber al mundo, porque había la expectativa que el Consejo podría haber hecho algo más para evitar la guerra".

Estudiantes y académicos de el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante un dialogo en el cual también estuvo participando la embajadora Mona Juul, representante permanente de Noruega ante la ONU, donde se dijo que la invasión de Rusia a Ucrania ha sido una contaminación en muchos otros temas de agenda del Consejo de Seguridad.

Son tantos los conflictos que existen en el mundo así como guerra, hambrunas y situaciones que ponen en riesgo la seguridad internacional que el Consejo no tiene las posibilidades de atender por esta guerra.

"En eso Noruega y México estamos de acuerdo, en que vamos a tratar de que no se dejen de atender otros temas que son muy sensible". Es México quien a aprendido de Noruega sobre su experiencia en el tema de mediación, puesto a una buena parte de la diplomacia tiene que ver con la mediación efectiva.

Recordó la experiencia de Noruega en la construcción del acuerdo de paz entre Israel y Palestina, donde una de las protagonistas, quien jugó un papel fundamental en este proceso, fue "una joven diplomática llamada Mona Juul".

El doctor Juan Ramón de la Fuente destacó que entre los principales retos que tuvo México al presidir el Consejo de Seguridad fue la resolución para el control del tráfico ilícito y desviación de armas que es un problema fundamental para nuestro país.



El diplomático refirió que otro de evento importante fue la sesión que presidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en noviembre del año pasado, porque fue la primera vez que un mandatario mexicano estaba al frente de una sesión del Consejo de Seguridad.

"Esto fue muy importante para México y para el Consejo, porque hubo oportunidad plantear temas que subyacen a los conflictos y el Consejo no los discute porque algunos piensa que no son parte de su agenda u otros que eso tendría que verse en el Consejo Económico y Social” subrayó que llegar al Consejo y hablar de la desigualdad, de la corrupción, de la exclusión como factores que subyacen a los conflictos resultó "refrescante e innovador" aunque algunos no les gustan temas que metan ruido.