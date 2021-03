OMS y China afirman: “extremadamente improbable” que el origen del Covid-19 sea una fuga de laboratorio

BEIJING.- Un estudio conjunto de la OMS y China sobre los orígenes del Covid-19 dice que la transmisión del virus de murciélagos a humanos a través de otro animal es el escenario más probable y que una fuga de laboratorio es "extremadamente improbable", según una copia del borrador obtenida por The Associated Press.

Los hallazgos fueron en gran parte los esperados y dejaron muchas preguntas sin respuesta. El equipo propuso más investigación en todas las áreas, excepto en la hipótesis de fuga de laboratorio.

La publicación del informe se ha retrasado repetidamente, lo que plantea dudas sobre si la parte china estaba tratando de sesgar las conclusiones para evitar que la culpa de la pandemia recaiga sobre China. Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo a fines de la semana pasada que esperaba que estuviera listo para su publicación "en los próximos días".

La AP recibió lo que parecía ser una versión casi final el lunes de un diplomático con sede en Ginebra de un país miembro de la OMS. No estaba claro si el informe aún podría modificarse antes de su publicación. El diplomático no quiso ser identificado porque no estaba autorizado a darlo a conocer antes de su publicación.

Los investigadores enumeraron cuatro escenarios en orden de probabilidad. Llegaron a la conclusión de que era muy probable que se transmitiera a través de un segundo animal. Evaluaron la propagación directa de murciélagos a humanos como probable, y dijeron que la propagación a través de productos alimenticios de "cadena de frío" era posible pero no probable.

El pariente más cercano del virus que causa Covid-19 se ha encontrado en murciélagos, que se sabe que son portadores de coronavirus. Sin embargo, el informe dice que "la distancia evolutiva entre estos virus de murciélagos y el SARS-CoV-2 se estima en varias décadas, lo que sugiere un eslabón perdido".

Dijo que se han encontrado virus muy similares en los pangolines, pero también señaló que el visón y los gatos son susceptibles al virus Covid, lo que sugiere que podrían ser portadores.

El informe se basa en gran parte en una visita de un equipo de expertos internacionales de la OMS a Wuhan, la ciudad china donde se detectó por primera vez el Covid-19, desde mediados de enero hasta mediados de febrero.

Peter Ben Embarek, el experto de la OMS que dirigió la misión de Wuhan, dijo el viernes que el informe se había finalizado y se estaba verificando y traduciendo.

“Espero que en los próximos días se complete todo el proceso y podamos darlo a conocer públicamente”, dijo.