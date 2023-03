Nueva ley en Arkansas restringe baños escolares a personas transgénero

ARKANSAS.- Este martes la gobernadora del estado de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, firmó una ley que prohíbe a las personas transgénero el uso de baños escolares que coincidan con su identidad de género.

El proyecto de ley firmado por la gobernadora republicana convierte a Arkansas en el cuarto estado en imponer tales restricciones en las escuelas públicas, y se produce cuando los proyectos de ley en Idaho e Iowa también esperan la firma de su gobernador. Y podría ser seguido por un proyecto de ley de Arkansas aún más estricto que criminalice a los adultos transgénero que usan baños públicos que coincidan con su identidad de género.

La ley de Arkansas, que no entrará en vigencia hasta finales de este verano, se aplica a los baños y vestuarios para varias personas en las escuelas públicas y las escuelas chárter que brindan servicios desde prekinder de infantes hasta el grado 12. La Legislatura de mayoría republicana dio la aprobación final al proyecto de ley la semana pasada.

La gobernadora ha dicho que firmará leyes que se centren en proteger y educar a nuestros niños, no en adoctrinarlos, y cree que nuestras escuelas no son lugar para la agenda del despertar de la izquierda radical”, dijo Alexa Henning, portavoz de Sanders, en un comunicado. “Arkansas no va a reescribir las reglas de la biología solo para complacer a un puñado de defensores de la extrema izquierda”.