Nueva Zelanda prohibirá fumar a todos sus futuros adultos

WELLINGTON, Nueva Zelanda.- Nueva Zelanda ha anunciado planes para hacer que sea legalmente imposible para la próxima generación de adultos comprar productos de tabaco como parte de una campaña para crear un país libre de humo para 2025.

Se espera que entre en vigor el próximo año, la nueva legislación verá la legalidad. La edad para fumar aumenta anualmente, de modo que los nacidos después de 2008 nunca podrán comprar cigarrillos en su vida.

Identifican el fumar como principal causa de muerte inevitable en Nueva Zelanda

Al anunciar la medida, la ministra de Salud, la Dra. Ayesha Verrall, explicó que "fumar sigue siendo la principal causa de muerte evitable en Nueva Zelanda y causa uno de cada cuatro cánceres".

“Queremos asegurarnos de que los jóvenes nunca comiencen a fumar, por lo que convertiremos en delito vender o suministrar productos de tabaco para fumar a nuevas cohortes de jóvenes. Las personas que tengan 14 años cuando la ley entre en vigor nunca podrán comprar tabaco legalmente ".

Además de aumentar periódicamente la edad legal para fumar, la nueva legislación restringirá drásticamente la cantidad de nicotina que pueden contener los cigarrillos, al tiempo que reducirá el número de puntos de venta autorizados a vender productos de tabaco. Actualmente, unas 8 mil tiendas en Nueva Zelanda tienen licencia para vender cigarrillos, sin embargo, se espera que esta cifra caiga por debajo de 500 para cuando la nueva ley entre en vigor.



“El daño relacionado con el tabaquismo es particularmente frecuente en nuestras comunidades maoríes, del Pacífico y de bajos ingresos”, agregó Verrall, razón por la cual el gobierno se ha comprometido a garantizar que haya “liderazgo y toma de decisiones maoríes en todos los niveles del plan de acción. " Según The Guardian, alrededor del 29 por ciento de la población maorí fuma a diario, en comparación con solo el 12 por ciento de la población total de Nueva Zelanda.

"Estamos en camino de que la población europea de Nueva Zelanda [se convierta en libre de humo]", dijo Verrall. "Sin embargo, el problema es que si no cambiamos lo que estamos haciendo, no lo lograremos para los maoríes, y eso es [en lo que] se centra realmente el plan". Las propuestas incluyen apoyo adicional para ayudar a los fumadores actuales a dejar de fumar, con un enfoque particular en las comunidades indígenas.

Medida aumenataría uso de productos de vapeo

Si bien algunos críticos han argumentado que la medida puede desencadenar un aumento en el uso de productos de vapeo, que no se ven afectados por la nueva ley, o llevar a un mercado negro de cigarrillos, los expertos en salud pública han acogido con satisfacción la propuesta.

Te puede interesar: ¿Por qué los vapeadores ocasionan graves daños a la salud, según Cofepris?

Por ejemplo, la profesora Janet Hoek de la Universidad de Otago en Wellington explicó en un correo electrónico enviado a IFLScience que “la Organización Mundial de la Salud ha estimado que fumar causará mil millones de muertes este siglo. El plan de Nueva Zelanda tendrá implicaciones globales que cambiarán esta trayectoria y harán que poner fin a la pandemia del tabaquismo sea una perspectiva realista ".

Mientras tanto, Chris Bullen, profesor de salud pública en la Universidad de Auckland, dijo que la nueva medida “podría ser el paso más significativo que tomemos como nación para reducir las muertes y enfermedades prevenibles y las inequidades en salud en los próximos años".