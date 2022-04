Nueva Jersey: Maestra salva a un niño de asfixia con maniobra de Heimlich

NUEVA JERSEY.- Robert es un estudiante de tercer grado en East Orange Community Charter Shool; tiene 9 años de edad. La mañana del pasado 6 de abril estuvo a punto de asfixiarse en su clase de matemáticas, pero su maestra reaccionó rápidamente cuando lo vio tratando de pedir ayuda.

También te puede interesar: Texas: Maestra de secundaria castiga a sus alumnos con un agudo sonido durante 40 minutos

La escena quedó grabada en el video de seguridad de la escuela. Se puede observar al niño intentando abrir una botella de agua, pero como no pudo hacerlo con las manos, intentó con los dientes, cuando de pronto la tapa quedó atorada en su garganta.

Corrí al fregadero tratando de toser y no pude, así que corrí muy rápido hacia la sra. Jenkins

Dijo Robert.

La profesora, Janiece Jenkisn, explicó luego que al principio no entendía lo que estaba pasando, pero vio la cara de angustia de Robert y que se señalaba la garganta. Como no podía hablar, la maestra simplemente le dio la vuelta al niño y le realizó la maniobra de Heimlich tres veces.

La tapa de la botella salió y Robert gritó: "¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera!"

Jenkins señaló también a ABC 7 News:

Una vez que estuvo bien y de que me aseguré de que no tenía nada en la boca, me tomé un segundo, respiré, miré alrededor de mi salón de clases, miré a mis alumnos y dije, 'Está bien'.