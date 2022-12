“Nos dijeron que la piscina era solo para blancos”: el enfrentamiento entre un grupo de hombres blancos y adolescentes negros que conmociona a Sudáfrica

Las imágenes provocan conmoción generalizada en Sudáfrica.

En el día de Navidad, un grupo de hombres blancos se enfrentaron a puñetazos y forcejeos con dos adolescentes negros en la piscina de un centro vacacional en la provincia de Free State.

El altercado fue filmado y en la grabación se aprecia cómo uno de los hombres intenta estrangular a uno de los adolescentes. El mismo individuo luego mete la cabeza de uno de los chicos debajo del agua.

Uno de los hombres fue acusado de intento de homicidio por la policía. Otros dos fueron acusados de agresión.

El presidente de la república, Cyril Ramaphosa, condenó el incidente e instó a la policía a investigar este caso "sospechoso de racismo".

"El racismo no tiene lugar en nuestra sociedad y los racistas no tienen dónde esconderse... debemos defender nuestra misión nacional de liberar nuestra sociedad de las divisiones y daños de nuestro pasado".

Para muchos, estas imágenes violentas recordaron los tiempos del apartheid, una forma de gobierno en que la segregación y discriminación racial estaban institucionalizadas.

El altercado comenzó cuando Kgokong Nakedi, de 18 años, acudió junto a su primo de 15 años a la piscina del complejo vacacional Maselspoort Resort and Conference Center.

"Nos acosaron diciendo que no teníamos permitido usar la piscina porque era solo para blancos", dijo Nakedi en una entrevista con la cadena News Central TV.

The Nakedi family have opened a case of common assault against 3 white men seen attacking 2 black teens for swimming in what they claim is an ‘only whites’ pool at the Maselspoort Resort in Bloem during Christmas celebrations yesterday. Supplied@khanya_mntambo pic.twitter.com/LshkeuxtW1