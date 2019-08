No tengo idea de cuál fue su motivación: Ex novia de tirador de Ohio

DAYTON, Ohio.- Un hombre que mató a tiros a nueve personas en las afueras de un bar de Dayton, Ohio, había luchado durante mucho tiempo con una enfermedad mental que se manifestó en una fascinación por la tragedia, impulsos incontrolables de desatar violencia y pensamientos suicidas tan profundos que dos veces un arma en su boca, lista para apretar el gatillo, dijo una mujer que salió con él el martes.

Aunque su relato no pudo determinar qué llevó a Connor Betts, de 24 años, a llevar a cabo el ataque del domingo, la mujer que dijo que salió con él unos meses antes este año ofreció el retrato más detallado hasta la fecha de un joven con problemas obsesionado con El más oscuro de los pensamientos.

“No tengo idea de cuál fue su motivación. Nunca lo sabré ”, escribió Adelia Johnson en un recuento de 2.200 palabras de la relación que envió a los periodistas y publicó en línea. "No hubo un crimen de odio. Luchó por la igualdad. Esto no fue un crimen pasional. No se apasionó lo suficiente. Esto no fue muy premeditado. No era un planificador minucioso ".

El tono se estableció en su primera cita, dijo, cuando Betts le mostró un video del tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh del año pasado y lo narró juego por juego. Más tarde, dirigió conversaciones para hablar sobre tragedias mundiales y sus pensamientos suicidas.

"Confió en mí con tanta oscuridad que olvidé la mayor parte", escribió Johnson, y agregó que ella ignoró gran parte de lo que escuchó. Hablar de asesinos en serie tenía sentido ya que era un tema en una clase de psicología de Sinclair Community College que ambos estaban tomando, una cautivación por el desastre y la violencia fue compensada por la dulzura de un "caballero perfecto", y bromear sobre el deseo de lastimar a los demás era visto como la herramienta de afrontamiento de un hombre lidiando con una enfermedad.

Johnson dijo que ella y Betts se unieron por sus enfermedades mentales: le dijo que tenía un trastorno bipolar y que también podría sufrir un trastorno obsesivo compulsivo.

Y ella dijo que él le confió que si bien amaba las armas, no creía que las personas con enfermedades mentales debieran tenerlas.

Johnson mostró intercambios de mensajes de texto de The Associated Press con Betts para corroborar su relación. Ella dijo que no tenía fotos de ellos juntos.

Los compañeros de clase de la escuela secundaria de Betts dijeron que una vez fue suspendido por compilar listas de estudiantes que quería violar o matar.

El jefe de policía de Dayton, Richard Biehl, dijo el martes que Betts tenía un "historial de obsesión con las ideas violentas con tiroteos masivos y expresó su deseo de cometer un tiroteo masivo". Todd Wickerham, del FBI, dijo: "hemos descubierto evidencia a lo largo de nuestra investigación de que el tirador investigó ideologías violentas ".

Las autoridades no han identificado un motivo para el tiroteo, pero dijeron que Betts llevaba una máscara y una armadura corporal cuando abrió fuego con una pistola de estilo AR-15 afuera de una franja de clubes nocturnos en Dayton la madrugada del domingo.

Mirando hacia atrás, Johnson dijo que dos momentos en su relación con Betts se destacan como "banderas rojas".

En marzo o abril, en el camino en Illinois para un concierto con su banda de heavy metal, dijo que Betts, borracha y arrastrada, la llamó y dijo algo acerca de cómo "quería lastimar a mucha gente". Más tarde, en mayo, Johnson dijo que Betts planeaba dejar una carta en la casa de una ex novia que le advirtió: "No puedes dejar atrás tu pasado".

Esa vez, dijo Johnson, trató de minimizarlo como una broma, pero ella sabía que no era así. Cuando ella lo presionó para que explicara, ella dijo que hablaba de "impulsos incontrolables de hacer cosas", incluida una vez que incendió un edificio abandonado. Ella dijo que sabía que tenía que romper las cosas, sin su propia capacidad "para ser su terapeuta".

Cuando Johnson recibió un mensaje de texto de una amiga que también conocía a Betts después del tiroteo preguntándole si creía que él podría ser el pistolero, no pensó que fuera posible. Aunque tenía problemas con sus padres, ella sabía que le gustaba su hermana, que estaba entre los asesinados.

¿Cómo podría este hombre que una vez expresó su amor por ella estar detrás de tal maldad ?, se preguntó.

Con la policía irrumpiendo tan rápido el domingo temprano cuando se desató el ataque y Betts murió en el tiroteo, parecía improbable que llegara una respuesta.

"Que le disparen es exactamente lo que quería", escribió. "Él sería el primero en decirte que se odiaba a sí mismo".