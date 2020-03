“No salgas de tu casa”: Españolas en Italia piden no cometer los errores de ellos por el coronavirus

ITALIA.-Españolas en Italia hicieron un llamado a la gente de que no cometa los errores que se cometieron en ese país al inicio de la pandemia del coronavirus.

En un video publicado en redes sociales, dijeron que no desean que se cometa en España el mismo error que se hizo en dicho país en un inicio del contagio por COVID-19.

“Nos decían los expertos que nos quedáramos en casa y nosotros pensábamos que eran unos exagerados, la verdad que eso (no quedarse en casa) hace que el virus se propague más rápido y ha causado que los hospitales estén colapsados”, dijo una de las que hablaron en el video.

Otra mujer anotó que también al inicio la gente abarrotó los supermercados “comprando a lo bestia”.

Por último, pidieron no salir de casa, quedarse en sus viviendas, “ya, hoy, no mañana, no hay más tiempo”.

Españolas que viven en Italia, donde más de mil personas han muerto con coranavirus, mandan un mensaje para que no cometamos sus mismos errores. #yoelijoserresponsable #yoellijosalvarvidas pic.twitter.com/w5Q6KLK1O4 — Público (@publico_es) March 13, 2020

Los fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzaron hoy los mil 809, lo que supone un aumento de 368 en las últimas veinticuatro horas, según el último balance comunicado por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en rueda de prensa.

Este aumento del número de víctimas mortales es el más alto registrado desde que surgiera el foco, a finales del mes de febrero.

El número de enfermos actualmente en Italia, principal foco de Europa, es de 20 mil 603 personas, 2 mil 853 más en comparación con los datos de ayer sábado, y los curados son 2 mil 335, lo que equivale a un aumento de 369 respecto al último boletín.

Con ello, el número de contagios totales desde la detección del brote es de 24 mil 747, contando los enfermos, los fallecidos y los curados, mientras que las pruebas realizadas a la población ascienden ya a 124 mil 899.

Las regiones con más contagios están en el Norte: Lombardía con 10 mil 043 casos positivos, seguida por Emilia-Romaña (2 mil 741), Véneto (1 mil 989), Piamonte (1 mil 030) y Las Marcas (centro) con 1 mil 087 enfermos.