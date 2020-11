“No quiero tener hijos, ni ahora, ni nunca”, joven argentina que a los 22 años se ligó las trompas

ARGENTINA.- Cada vez es más común que las mujeres se cuestionen la maternidad, pues muchas tienen como prioridad su vida profesional, un hecho que en Argentina no ha sido distinto.

Sin embargo, siempre existe el juicio y presión de la sociedad que tiene casi como regla que las mujeres a cierta edad se conviertan en madres, sin permitir la libre elección de no serlo.

Un ejemplo de esto es el polémico caso de Ailín Cubelo Naval, quien a los 22 años de edad, le fue negada en dos ocasiones por el mismo ginecólogo, la ligadura de las trompas para no tener hijos.

“Te veo muy chica”, le comentó el médico cuando acudió a él con el propósito de no ser madre y fue hasta que cambió de médico cuando finalmente consiguió su deseo de no procrear, a través del método anticonceptivo de las ligaduras.

“Como algunas personas el deseo de ser madres les es natural, para mí era natural no serlo. Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora, ni nunca”, declaró para Infobae la joven.

Ailín, estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, dijo que cuando iba a la primaria pensó en la maternidad por primera vez.

Entonces, de apenas 8 o 9 años, aparecían las preguntas de si cuándo y cuántos hijos quería: “Yo siempre contestaba ‘después de los 30’, o ‘yo quiero uno solo’. Como no me daba cuenta de que quizás no quería ser madre, me excusaba o alargaba los plazos”.

Fue hasta la secundaria cuando entendió que no quería tener hijos, según el texto de Infobae, y pensó que no quería dedicarle 20 años de su vida a una persona.

Ahora considera que existen motivos más “catastróficos”, como el traer a una persona a formar parte de esta sociedad, con la escasez de recursos, o piensa que sería vivir con miedo de que le pase algo si es mujer y miedo de que haga algo si es varón.

Decidida a no ser madre, buscó información y encontró un grupo en Facebook denominado “Ligadura de trompas- Argentina”, donde por lo menos mil 200 mujeres y personas con capacidad de gestar compartieron sus experiencias.

Al internar hacerlo se encontró con obstáculos como que era muy joven, que la pareja tenía que autorizar, hasta que encontró una ginecóloga que le hizo el procedimiento sin cuestionamientos.

“Yo no juzgo a quienes eligieron ser madres”, dijo a Infobae, y tampoco considera que debe ser juzgada, pues “no somos bichos raros, somos un montón que, el día de mañana, no nos vamos a lamentar por no haber hecho con nuestras vidas lo que queríamos”.