"No más”: Donald Trump comparte mensaje contra migración

SAN DIEGO.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió una imagen en su cuenta de Twitter con texto en español.

La foto, la primera que sube en un idioma distinto al inglés, el mandatario aparece frente al muro fronterizo entre EU y México, con la frase: "No más. No más falso asilo. No más detener y soltar. No más entrada ilegal en Estados Unidos".

Trump ha señalado en días recientes que Estados Unidos gasta anualmente un promedio de 300 mil millones de dólares debido a la migración ilegal.

Sus declaraciones surgen también luego de que el Tribunal Supremo de EU aprobara de forma temporal, la negación de asilo a inmigrantes sin documentos.

Es la segunda vez que el mandatario "comparte" un texto en español, luego de que retuiteara un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una plática vía telefónica que entablaron ambos mandatarios.

Trump visita muro fronterizo en California

El presidente Donald Trump coronó el miércoles una gira de tres días por el oeste de Estados Unidos con una visita al muro fronterizo en San Diego.

Es “un proyecto asombroso”, declaró el mandatario.

Trump ha tenido una racha de victorias referentes al muro y en materia de inmigración. Por ejemplo: Los arrestos de inmigrantes en la frontera sur cayeron en agosto más allá del descenso normal de temporada.

Y la semana pasada, la Corte Suprema le dio luz verde al gobierno para que negara asilo a cualquiera que pasara por otro país en su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos y no haya solicitado refugio en ese tercer país.

En el mismo lugar el año pasado, Trump vio los prototipos de muro, que después fueron destruidos para dar paso a los bolardos de acero que actualmente están siendo instalados en un tramo de 22 kilómetros (14 millas) de frontera.