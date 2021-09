"No compren teléfonos chinos y desháganse de los que ya compraron": la advertencia del gobierno de Lituania (y la respuesta de las compañías)

El mensaje fue claro: desháganse de sus teléfonos chinos.

Esa fue la advertencia del gobierno lituano a los ciudadanos que posean un aparato de fabricación china. El Ejecutivo también desaconsejó comprar uno nuevo.

"Nuestra recomendación es no comprar nuevos teléfonos chinos y deshacerse de los ya comprados lo más rápido posible", dijo este martes el viceministro de Defensa, Margiris Abukevicius.

Este aviso surge como consecuencia de un informe del Centro Nacional de Seguridad Cibernética que probó teléfonos móviles 5G de fabricantes chinos.

Los investigadores identificaron que un aparato Xiaomi tenía herramientas de censura integradas, mientras que otro modelo de Huawei podía ser vulnerable a ataques cibernéticos.

Huawei, sin embargo, rechazó que se envíen datos del usuario del teléfono al exterior.

Según el informe de los especialistas lituanos, el teléfono insignia de Xiaomi, el Mi 10T 5G, tiene un software que podía detectar y censurar términos como "Tíbet libre", "Viva la independencia de Taiwán" o "movimiento democrático".

También se destacó que más de 449 términos podían ser censurados por las aplicaciones del sistema del teléfono Xiaomi, incluido el navegador de Internet predeterminado.

En Europa, esta función se había desactivado en estos modelos, pero el informe sostiene que podría activarse de forma remota en cualquier momento.

Xiaomi no respondió al pedido de comentarios de la BBC.

Los investigadores también encontraron que el dispositivo Xiaomi estaba transfiriendo datos encriptados de uso del teléfono a un servidor en Singapur.

"Esto es importante no solo para Lituania sino para todos los países que utilizan equipos Xiaomi", añadió el informe.

El fabricante de teléfonos inteligentes se volvió popular en el último tiempo tras promocionar modelos asequibles, registrando un aumento del 64% en los ingresos en su segundo trimestre en comparación con el año anterior.

La investigación también resaltó una falla en el teléfono P40 5G de Huawei que puso a los usuarios en riesgo de violación de seguridad cibernética.

"La tienda oficial de aplicaciones de Huawei, AppGallery, dirige a los usuarios a tiendas electrónicas de terceros donde algunas de las aplicaciones fueron evaluadas por programas antivirus como maliciosas o infectadas con virus", aseguró una declaración conjunta del Ministerio de Defensa de Lituania y su Centro Nacional de Seguridad Cibernética.

Lithuanian @cert_lt investigated 5G cell phones made by manufacturers Xiaomi, Huawei & OnePlus. The initial results of the investigation show some cyber and personal data security risks. Study was initiated to ensure the safe use of 5G mobile devices and software sold in . pic.twitter.com/ukw7InzQAk