Niveles de audiencia en medios de comunicación estadounidenses se desploman tras la salida de Trump como presidente

ESTADOS UNIDOS. - Hasta el 50 por ciento de la audiencia en horarios estelares se ha registrado en canales de noticias por cable, esto a raíz de la salida de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, al menos aso se refleja en datos de agencias de audiencias en medios de comunicación.

La debacle en el consumo de noticias, tanto en canales de televisión de paga, así como en portales informativos ha coincidido con el cambio de presidente en la unión americana, pues a pesar de que solamente van dos meses de Joe Biden al frente del país, ya se puede ver la disminución en televidentes.

En días anteriores, la empresa de medición de audiencias Nielsen Media Research, reveló que en el periodo de entre 4 de noviembre de 2020 al 20 de enero de este año, que es la fecha de investidura de Joe Biden, CNN tenia una media de 2.5 millones de espectadores en horario estelar, cifra que cayó dramáticamente a 1.6 millones de media a fecha del 15 de marzo.

Lo mismo sucede en el caso de los portales informativos, pues firmas de seguimiento de medios como ComScore y Nielsen ejemplifican el caso de el Washington Post, que en las cifras de trafico en su sitio web perdió aproximadamente un cuarto de su promedio mensual; The New York Times también reportó una caída del 17 por ciento de su trafico en los meses de enero y febrero.

TRUMP PREDIJO LA CAIDA DE LA AUDIENCIA EN 2017

Este fenómeno que están afrontando los medios noticiosos fue vaticinado por el mismo magnate, pues Trump declaró en 2017:

Los periódicos, la televisión, todos los medios de comunicación se hundirán si no estoy allí, porque sin yo, sus índices de audiencia se están hundiendo", manifestó para The New York Times.