Niño sufre lesión en cabeza, huesos rotos y daño en pulmón tras fatal caída en parque

FLORIDA.-Luego de que un niño de 10 años sufrió una peligrosa caída desde una tirolesa en el Urban Air Adventure Park en septiembre, su madre está advirtiendo a otros sobre este juego.

Kimberly Barnes presentó una demanda contra la compañía propietaria de la instalación de Lakeland, Florida, UATP Management, este lunes.

La mujer dice que los empleados fueron negligentes y no sujetaron a su hijo en el arnés correctamente.

El accidente fue captado por el sistema de cámara al interior del parque.

“Al ver ese [video] y saber que era mi niño pequeño, me mató. Literalmente me mató por dentro, fue lo peor que pude haber visto en mi vida”, dijo Barnes, hablando con periodistas el martes. "Sentí que necesitaba decir algo porque esto podría volver a suceder si alguien no habla".

"Fue a divertirse ese día", declaró Barnes. "Estaba con su amigo para celebrar su cumpleaños, y luego recibí una llamada telefónica de que se había caído de un arnés".

"Iba a ser transportado en avión porque era una situación de trauma en ese momento", agregó.

Según una declaración del bufete de abogados de la familia, Morgan & Morgan, el arnés del niño cedió segundos después de despegar de la plataforma llamada "Sky Ride", y cayó más de 6 metros, aterrizando sobre cemento.

Barnes dijo que quiere que otros padres vean el video para ayudar a difundir sobre los peligros potenciales de instalaciones como esta.

El niño pasó cinco días en el hospital con una lesión en la cabeza, huesos rotos y un pulmón colapsado.

Los representantes de Urban Air le dijeron a la cadena 10News que los empleados involucrados en el accidente ya no están trabajando en la compañía.

“Como empresa familiar, la seguridad está en el corazón de todo lo que hacemos. Tomamos los asuntos de esta naturaleza muy en serio y podemos asegurar que se han tomado las medidas apropiadas”, continuó la declaración.

“Todos los miembros del personal han sido capacitados en todas las atracciones y los empleados en cuestión ya no están con nosotros. Estamos agradecidos de escuchar que el niño ha regresado a la escuela y continuaremos manteniéndolo a él y a su familia en nuestros pensamientos y oraciones para su recuperación total".

Barnes confirmó que su hijo ya regresó a la escuela, pero solo asiste "el tiempo que puede tolerar los dolores".

"Todos los días es una lucha por recuperar la normalidad para él", dijo en la conferencia de prensa. "Está haciendo lo mejor que puede. Quiere recuperar su vida normal. Él quiere su rutina normal y cosas así, pero es un proceso duro para él".