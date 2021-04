Niño pide ayuda luego de ser abandonado en la frontera; "me han dejado botado", dice entre lágrimas

TEXAS.- En redes se viralizó el video de un menor de edad que pide ayuda a un policía de Texas, luego de que fuera abandonado en la frontera por las personas con las que viajaba.

En las imágenes de poco más de un minuto, se muestra cómo el policía maneja por un camino de terracería y ve al menor caminando solo, el cuál al verlo, se acerca al uniformado y llorando asustado, le pregunta "¿Usted me puede ayudar?"

El agente le pide información al menor sobre lo que había ocurrido y si venía con sus padres, a lo que el niño responde:

Yo venía con un grupo de personas y me dejaron ‘botao’ y no sé dónde están”.

Ante las preguntas del uniformado, sobre si las personas con las que viajaba le habían dicho que pidiera ayuda, el triste pequeño contestó:

Yo vengo porque si no por dónde me voy a ir, tal vez me van a robar, secuestrar o algo. Yo tengo miedo".