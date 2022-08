Niño mata a jovencita de 15 años mientras jugaba con un arma en Baltimore

BALTIMORE.- Una niña de 15 años fue asesinada accidentalmente de un disparo en la cabeza por un niño de 9 años que se encontraba jugando con un arma cargada, informó la policía de Baltimore.

El hecho ocurrió la noche del sábado en Edmondson Village, al Oeste de Baltimore mientras la niña se encontraba jugando en el porche de su casa y recibió el disparo, pero fue declarada muerta en un hospital local.

De acuerdo con Fox New, el diario The Baltimore Sun detalló que la policía dijo que el niño no sería acusado penalmente debido a su edad.

Arma pertenecía a una pariente del menor

Los informes señalan que tras lo ocurrido, el niño soltó el arma y huyó de la escena del crimen. Respecto al arma, la policía señaló que esta se encontraba registrada a nombre de una mujer que es pariente del niño y trabaja como guardia de seguridad armada.

El día domingo la madre de la menor, Nykerah Strawder, identificó a la adolescente como Nykayla Strawder.

Quiero que los niños estén más seguros. Alejen las armas, desháganse de estas armas. Perdí a mi hija; Nunca seré la misma", dijo la madre entre lágrimas.

