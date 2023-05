OHIO, EU.- En Ohio, Estados Unidos, un niño tuvo que ser operado de emergencia luego de que se tragara casi cuarenta piezas de chicle.

De acuerdo con el Daily Mail, el niño empezó a presentar calambres estomacales y diarrea luego de que los chicles comenzaran a juntarse en su estómago y obstruyeran su sistema digestivo, por lo que tuvieron que someterlo a cirugía para sacarle la goma de mascar por la garganta.

Aunque no sufrió efectos a largo plazo, los doctores dijeron que tuvo suerte de que el chicle no bloqueara sus intestinos, pues esto hubiera provocado que se perforaran y la goma se filtrara por su cuerpo.

Niño en Ohio es sometido a cirugía de estómago tras tragarse 40 chicles. Foto: Pixabay (Ilustrativa)

Niño se comió un bote completo de chicles

De acuerdo con la madre del niño, cuya edad se desconoce, el día del incidente, el menor se había comido un bote entero de chicles sin azúcar.

Ante esto, llamó al centro de envenenamiento local, quienes le aconsejaron que acudiera a emergencias si el niño presentaba problemas estomacales.

Horas después el menor comenzó con dolor de estómago y diarrea, por lo que, al ser llevado al hospital, los médicos descubrieron que tenía una gran masa denominada bezoar en su estómago, ocupando cerca del 25% de su espacio.

Niño en Ohio es sometido a cirugía de estómago tras tragarse 40 chicles. Foto: Especial vía Daily Mail

Chicle fue sacado a través de la garganta

Por su parte, los doctores decidieron sacar el chicle por la garganta a través de una esofagoscopia mediante múltiples “pasadas”.

Debido a esto, al día siguiente el niño se quejó de dolor de garganta debido a la “cantidad de pases” que se necesitaron para extirpar todo el chicle de su estómago.

Posteriormente se le administró un analgésico y fue dado de alta.

Si bien el tragar una pieza de chicle no es dañino, los doctores aconsejaron mantener vigilados a los menores, pues el tragarse altas cantidades de chicle resulta peligroso debido a que la goma de mascar no puede ser digerida por el cuerpo al estar hecha de polímeros sintéticos y látex, los cuales no se descomponen fácilmente y podrían obstruir los intestinos.