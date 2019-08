Niño descarta viaje a Disneylandia para conocer a su donante de médula

CHICAGO.- La asociación Make-A-Wish, la cual se encarga de cumplirle deseos a niños con enfermedades graves, le ofreció a Gabriel, un niño de siete años de Illinois, un viaje a Disneylandia, pero el prefirió otra cosa.

Desde que Gabriel nació, estuvo recibiendo tratamiento en el Hospital Infantil St. Louis cuando justo antes de cumplir un año, su familia se enteró que el niño necesitaba un transplante de médula ósea.

La espera del transplante no tardó tanto, cuando Dennis Gutt, en aquel entonces de 19 años y residente en Alemania, fue el candidato que coincidía para realizar esa clase de transplante.

"Si el trasplante no hubiera sucedido, si no hubiéramos encontrado una coincidencia a través del registro, no estaría vivo", dijo la madre de Gabriel, Lauren.

Al saber esta historia y habiendo ubicado en Facebook a Dennis, Gabriel pidió conocer a quien le salvó la vida, lo que fue hecho realidad por Make-A-Wish.

La semana pasada, Dennis y Gabriel se encontraron en una oficina de la asociación en Chicago.

Make-A-Wish

"Es como si un hilo invisible te conectara con una familia [del] otro lado del mundo" expresó Dennis.

"Me sentí desde el primer momento como parte de su familia. Nos unimos de inmediato y espero que también sea para siempre. Ese es mi deseo".

Con información de Fox News