Niño de 5 años salva a 13 personas de morir en incendio

ESTADOS UNIDOS.- Un niño de cinco años es aclamado como “héroe” tras salvar la vida de 13 personas del incendio de una casa después de despertarse y encontrar la cocina en llamas.

Jayden Espinosa despertó con el olor a humo y llamas dentro de su casa el pasado sábado a las cuatro de la mañana. El menor dijo que corrió por las escaleras en busca de ayuda luego de ver el fuego en la cocina.

Entré y vi las llamas en la cocina", dijo a NBC Chicago.

Las 13 personas que se quedaron en el hogar, incluidos siete adultos y seis niños, lograron escapar sin lesiones.

Nicole Peeples, tía del menor dijo que cree que no hubieran sobrevivido si no hubiera sido por la advertencia de Jayden, debido a que en el lugar no olía a humo y ninguna de las alarmas de incendio sonó.

Sin Jayden, no creo que hubiéramos sobrevivido", dijo.

“Él dijo “tía, tía, hay un incendio. Necesitamos salir. Me alegro mucho de que estuviera allí”.

El padre de Jayden, Cachemira Espinosa, también elogió a su pequeño hijo y dijo: “Lo que hizo fue valiente. Espero que cualquiera haga lo mismo.

El Departamento de Bomberos dijo estar investigando la causa del incendio, luego de que este destruyera por completo la casa, por lo que la familia se encuentra sin hogar.

Con información de Daily mail